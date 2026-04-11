Διαπραγματεύσεις σε τεντωμένο σχοινί στο Πακιστάν - ΗΠΑ και Ιράν θέτουν τους δικούς τους όρους

Με την άφιξη του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, στο Πακιστάν, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 11 Απριλίου και σε κλίμα δυσπιστίας, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.



Ο Τζέι Ντι Βανς φτάνει στο Ισλαμαμπάντ - που έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας- για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.



Επικεφαλής μιας αποστολής περισσοτέρων από 70 ατόμων, ο ισχυρός πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έφθασε το βράδυ της Παρασκευής στο Πακιστάν.



Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το χρονοδιάγραμμα των οποίων δεν είναι γνωστό, κάθε πλευρά απηύθυνε τις δικές της προειδοποιήσεις.



«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ιρανική αποστολή είχε μαζί της στο αεροπλάνο φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα των παιδιών που σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του σχολείου στην πόλη Μινάμπ του νοτίου Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν οι NYT, χτυπήθηκε από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσιγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις».

Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του βασικού μεσολαβητή στις συνομιλίες, του Πακιστανού πρωθυπουργού, Σεχμπάζ Σαρίφ: «Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για την εδραίωση της ειρήνης», σημείωσε σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.



Στο Ιράν, όπου οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε διακοπή της πρόσβασης στο ίντερνετ εδώ και πάνω από 1.000 ώρες, κάτοικοι εκφράζουν στο Γαλλικό Πρακτορείο στις αμφιβολίες τους για τις διαπραγματεύσεις.



«Δεν θα πρέπει να παίρνουμε τον Τραμπ τόσο στα σοβαρά. Θέλει να σβήσει έναν πολιτισμό από τον χάρτη και 12 ώρες αργότερα θέτει σε ισχύ μια κατάπαυση πυρός που δεν βασίζεται σε τίποτα», δήλωσε 30χρονος κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.