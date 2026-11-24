Ο Κωνσταντής Τζολάκης, έκανε ακόμη μία απίθανη εμφάνιση κόντρα στην Μπράιτον και αφού κράτησε εκείνος το μηδέν, η ομάδα του σκόραρε δις και πήρε το μεγάλο τρίποντο.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας πράγματι κατέβασε τα «ρολά», απέναντι σε μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις του αγγλικού πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας επτά αποκρούσεις και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του, μέχρι να αναλάβει δράση ο Όλι ΜακΜπέρνι, που με δύο γκολ στις καθυστερήσεις χάρισε το τρίποντο στη Χαλ.

Konstantinos Tzolakis was a MONSTER between the sticks for @hullcity against Brighton 👊 pic.twitter.com/xfgqketvcJ — Premier League (@premierleague) November 23, 2026

Μάλιστα αγκαζέ με τον σκόρερ, είναι μέσα στους 8 υποψηφίους για τον παίκτη της αγωνιστικής στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Πέραν των δύο ποδοσφαιριστών της Χαλ, ανάμεσα στις επιλογές του κοινού βρίσκονται οι Ντέιβιντ Άφενγκρουμπερ της Φούλαμ, ο Κιν Λούις-Πότερ της Μπρέντφορντ, ο οποίος σκόραρε δύο τέρματα στην επικράτηση της ομάδας του με 4-0 επί της Έβερτον, αλλά και οι Ρίο Ενγκουομόα και Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ, αμφότεροι σκόρερ κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Νόα Οκαφόρ της Λιντς, δις σκόρερ κόντρα στην Τσέλσι, και ο Λούκα Γουίλιαμς-Μπάρνετ της Τότεναμ, γκολ και ασίστ απέναντι στην Ίπσουιτς στο ντεμπούτο του.