Διαψεύδουν στο Ιράν ότι ο Χαμενεΐ κρύβεται σε καταφύγιο - Πλάνα από τη δημόσια εμφάνισή του

Φωτογραφίες και βίντεο του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δημοσίευσε σήμερα Σάββατο (31/1) το καθεστώς της Τεχεράνης προκειμένου να διαψεύσει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη υπό τον φόβο μιας επικείμενης επίθεσης των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες που έδειχναν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δημόσια για πρώτη φορά από την αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών να προσεύχεται στον τάφο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί για τα 47 χρόνια από την Ισλαμική Επανάσταση.

A big slap in the face of the Western media who keep saying the Leader is hiding while the Leader is openly offering salah in the mausoleum of Imam Khomeini (R.A).❤️ pic.twitter.com/52oy8lrsuR — iqra (@bhatiqra34) January 31, 2026

Παράλληλα, το Σάββατο, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πως οι δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Επέμεινε επίσης ότι η πυρηνική ισχύς της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από την Τεχεράνη να επιδιώξει μια συμφωνία για τα πυρηνικά για να αποφύγει τα αμερικανικά πλήγματα.

Να σημειωθεί ότι στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο Τύπο στο Ιράν, ο Χαμενεΐ είχε μεταφερθεί σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη.

Τα δημοσιεύματα πρόσθεταν ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».