Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια - Άρπαξαν κοσμήματα και εξαφανίστηκαν με κλεμμένο όχημα
Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Νίκαια, με τους δράστες να αφαιρούν κοσμήματα αξίας περίπου 1.000 ευρώ.
Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5) στην περιοχή της Νίκαιας.
Οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 1.000 ευρώ, προκαλώντας υλικές ζημιές στο κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρία άτομα τα οποία –πιθανότατα Ρομά– προσέγγισαν το κοσμηματοπωλείο στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Βουρνόβα με κλεμμένο ΙΧ αυτοκίνητο. Με το ίδιο όχημα διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται από τις Αρχές.