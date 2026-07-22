Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Εκκενώθηκαν οι διπλανές πολυκατοικίες

Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Σημειώνεται πως το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.



Ειδικότερα, στο σημείο βρίσκονται προληπτικά 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Λόγω του περιστατικού η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.