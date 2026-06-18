Διαρροή νερού στο Νοσοκομείο Ρόδου λόγω βλάβης σε κλιματιστική εγκατάσταση

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Ρόδου, όταν βλάβη στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού προκάλεσε εκτεταμένη διαρροή νερού στο κτίριο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χώροι του πρώτου ορόφου και να καταρρεύσει τμήμα της ψευδοροφής.



Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, το πρόβλημα εντοπίστηκε στον δεύτερο όροφο, όπου είναι εγκατεστημένος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου. Από τη βλάβη άρχισαν να πέφτουν μεγάλες ποσότητες νερού προς τον πρώτο όροφο, προκαλώντας ζημιές στη Γαστρεντερολογική Κλινική και στον χώρο έξω από τα χειρουργεία.



Όπως έγινε γνωστό, υπέστη βλάβη βεντιλατέρ του συστήματος που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψύξης των κλιματιστικών μηχανημάτων. Πρόκειται για νέο εξοπλισμό, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης των υποδομών του νοσοκομείου.



Παρά το περιστατικό, δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για ασθενείς ή εργαζομένους, ενώ τα προγραμματισμένα χειρουργεία πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία για την απομάκρυνση των νερών και την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος ψύξης.



Τα έργα αναβάθμισης που υλοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και εργασίας, προσφέροντας πιο σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Το διαχρονικό πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει η έλλειψη επαρκούς προσωπικού για τη στελέχωση και την πλήρη αξιοποίηση των αναβαθμισμένων δομών υγείας, καταλήγει η ΠΟΕΔΗΝ.