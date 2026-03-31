Διασώστης της ΕΜΑΚ βούτηξε στο φράγμα Θέρμης για να σώσει γλάρο - «Είχε ένα μέτρο σπάγγο γύρω του»

Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας γλάρος στα νερά του φράγματος της Θέρμης, αντιμετώπιζε κίνδυνο, καθώς είχε μπλεχτεί σε περίπου ένα μέτρο σπάγγο.



Ο Στέλιος Γερονυμάκης, μέλος της ομάδας διάσωσης-επανένταξης άγριας ζωής, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, για το πως έγινε η διάσωση, ενώ στο σχετικό βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας της ΕΜΑΚ να βουτάει στο νερό για να μεταφέρει το πτηνό σε ασφαλές σημείο.



«Ο γλάρος είχε την ατυχία να μπλεχτεί σε σπάγγο από χαρταετό... βγάλαμε ένα μέτρο σπάγγο τυλιγμένο γύρω του, στο κεφάλι, στα πόδια, στα φτερά, ενώ το πουλί είχε εγκλωβιστεί στο κέντρο της λίμνης και δεν υπήρχε διαφυγή. Είχε μια επικινδυνότητα το σημείο, γιατί είναι ένα τεχνητό φράγμα, δημιουργούνται διάφορες δίνες. Κάναμε έρευνα για να βρούμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχε και είπα θα κολυμπήσουμε, αλλά το απαγόρευσαν και είπαν ότι θα έρθει ειδικό τμήμα. Όταν βγάλαμε το γλάρο ήταν τελείως εξαντλημένος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γερονυμάκης. Πλέον ο γλάρος έχει αναρρώσει και ανακτήσει τις δυνάμεις του.