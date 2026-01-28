Διασωθείς φίλαθλος του ΠΑΟΚ συγκλονίζει: «Θυμάμαι τα πάντα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου» (video)

Σε κατάσταση σοκ και με φωνή βαριά και τρεμάμενη μίλησε ένας εκ των διασωθέντων οπαδών του ΠΑΟΚ, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στο οδικό δίκτυο της Ρουμανίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του MEGA, δεν έχασε τις αισθήσεις του ούτε για μισό λεπτό. Προσπαθώντας να περιγράψει τις στιγμές του δυστυχήματος, δήλωσε πως θυμάται τα πάντα, τόσο από τη διαδρομή, όσο και από τη σύγκρουση.

Παράλληλα, τόνισε πως αυτή τη στιγμή, βιώνει έντονο πένθος. Δεν ψάχνει για ευθύνες, αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η υγεία των φίλων του, που έμειναν ζωντανοί. Τέλος, ανέφερε πως το βάρος της απώλειας των αγαπημένων του προσώπων, που σκοτώθηκαν είναι τεράστιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει.

Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί.

Είχαν μία σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό να φύγουμε και αύριο όλοι με αεροπλάνο.

Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη.

Ήμασταν έξι άτομα από Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέλφια, είμαστε πολύ φίλοι».

Το βίντεο με τις δηλώσεις του διασωθέντα