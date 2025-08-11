Διασώθηκαν οι Γάλλοι επιβαίνοντες του ιστιοφόρου που εξέπεμψε SOS - Μεταφέρθηκαν σώοι στην Πάρο

Αργά το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού για ιστιοφόρο που εξέπεμψε SOS.

Ειδικότερα, το Λιμενικό διέσωσε τους δύο Γάλλους που επέβαιναν στο ιστιοφόρο, μεταξύ Σύρου και Μυκόνου, και τους μετέφεραν σώους στη Νάουσα της Πάρου.

Αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το σκάφος

Υπενθυμίζεται ότι το ιστιοφόρο εξέπεμψε SOS καθώς είχε ζημιά στο κατάρτι λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο σημείο βρέθηκε και ελικόπτερο Super Puma, ενώ παράλληλα το επιβατηγό – οχηματαγωγό «Blue Star Delos» είχε λάβει εντολή να παραμείνει κοντά για να συνδράμει αν χρειαστεί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, επίσης, δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Αρχικά, οι επιβαίνοντες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το ιστιοφόρο και ζήτησαν ρυμουλκό, το οποίο έφτασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Χαρακτηριστικά, το Λιμενικό στην ανακοίνωσή του επισήμανε πως το ιστιοφόρο βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας, ενώ έπνεαν βοριάδες 6-7 Μποφόρ.