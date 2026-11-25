Μια νέα σελίδα στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης γράφτηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όταν η Κίνα εκτόξευσε με επιτυχία το επανδρωμένο διαστημόπλοιο Shenzhou-24, με έναν Πακιστανό αστροναύτη στο πλήρωμά του. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ξένος υπήκοος συμμετέχει σε επανδρωμένη αποστολή της Κίνας και επισκέπτεται τον διαστημικό σταθμό Tiangong, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη γεωπολιτική και επιστημονική σημασία.

Ο 40χρονος Muhammad Zeeshan Ali, πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν, έγινε ο πρώτος πολίτης της χώρας του που ταξίδεψε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Μαζί του ταξίδεψαν οι Κινέζοι αστροναύτες Tang Hongbo και Wu Yi, με το διαστημόπλοιο να εκτοξεύεται από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Jiuquan στη βορειοδυτική Κίνα, με τη βοήθεια πυραύλου Long March-2F.

Η αποστολή έφτασε στον διαστημικό σταθμό Tiangong περίπου τρεισήμισι ώρες μετά την εκτόξευση, με την πρόσδεση να ολοκληρώνεται με επιτυχία στις 11:56 τοπική ώρα.

Ο πρώτος ξένος αστροναύτης στο «Ουράνιο Παλάτι»

Η συμμετοχή του Zeeshan Ali αποτελεί ορόσημο για το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα. Ο Tiangong, γνωστός και ως «Ουράνιο Παλάτι», λειτουργεί ως ανεξάρτητος κινεζικός διαστημικός σταθμός και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα του Πεκίνου.

Ο Πακιστανός αστροναύτης επιλέχθηκε ως ειδικός επιστημονικού φορτίου και θα παραμείνει στον σταθμό για περίπου πέντε έως δέκα ημέρες. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, μαζί με μέλη της προηγούμενης αποστολής.

Η προετοιμασία του διήρκεσε μήνες και περιλάμβανε εντατική εκπαίδευση στο Πεκίνο, εξοικείωση με τα συστήματα του διαστημοπλοίου, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας.

«Δεν πετάω για τον εαυτό μου. Μεταφέρω το όνομα του Πακιστάν στους ώμους μου», είχε δηλώσει πριν από την εκτόξευση, περιγράφοντας τη σημασία της αποστολής για τη χώρα του.

Reuters

Περισσότερα από 90 πειράματα στο Διάστημα

Η αποστολή Shenzhou-24 δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές δοκιμές, με αντικείμενα έρευνας που εκτείνονται από τη βιοτεχνολογία έως την επιστήμη των υλικών.

Στο πλαίσιο της κινεζοπακιστανικής συνεργασίας προβλέπονται τέσσερα κοινά ερευνητικά προγράμματα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται πειράματα με φωτοσυνθετικά κυανοβακτήρια, καθώς και μελέτες για την επίδραση της μικροβαρύτητας και της ακτινοβολίας σε σπόρους κινόα.

Οι έρευνες αυτές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια των επιστημόνων να κατανοήσουν πώς αντιδρούν οι ζωντανοί οργανισμοί και τα υλικά στις ιδιαίτερες συνθήκες του Διαστήματος, με εφαρμογές που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για μακρινές επανδρωμένες αποστολές.

Astronaut Muhamad Zeeshan Ali to Pakistani nation: "I want to assure you that I am not flying for myself. I carry the name of Pakistan on my shoulder, the hopes of 250 million Pakistanis"#MuhammadZeeshanAli #PakistanInSpace #Shenzhou24 #NationalPride #PakistanTV pic.twitter.com/seyLdtNpJg — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 24, 2026

Η διαστημική συμμαχία Κίνας – Πακιστάν και ο ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ

Πίσω από την ιστορική αποστολή βρίσκεται και μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία. Η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της στο Διάστημα, προσφέροντας πρόσβαση στον δικό της σταθμό σε χώρες που δεν συμμετέχουν στο αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα.

Η συνεργασία με το Πακιστάν ενισχύθηκε περαιτέρω με συμφωνία που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή Πακιστανών αστροναυτών στις κινεζικές επανδρωμένες αποστολές.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για την τεχνολογική και επιστημονική υπεροχή στο Διάστημα.

Το Πεκίνο επιδιώκει να καταστήσει τον Tiangong διεθνή κόμβο επιστημονικής συνεργασίας, ενώ προετοιμάζει την επανδρωμένη αποστολή του στη Σελήνη έως το 2030. Από την πλευρά της, η NASA έχει ως στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Η Κίνα, η οποία έχει ήδη καταφέρει να μεταφέρει στη Γη δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, φιλοδοξεί να διευρύνει τις δυνατότητές της και να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη φάση της διαστημικής εξερεύνησης.

China launched the Shenzhou-24 crewed spaceship on Wednesday, sending three astronauts, including a Pakistani payload specialist, to its orbiting Tiangong space station. pic.twitter.com/HQWL6pJlI7 — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) November 25, 2026

Το «Ουράνιο Παλάτι» ως αντίπαλος πόλος του ISS

Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Tiangong βρίσκεται σε τροχιά περίπου 340 έως 450 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη και μπορεί να φιλοξενήσει έως έξι αστροναύτες.

Το Πεκίνο επιδιώκει να διατηρήσει συνεχή ανθρώπινη παρουσία στον σταθμό και να τον αξιοποιήσει ως πλατφόρμα διεθνών επιστημονικών συνεργασιών.

Η προοπτική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει του σχεδιαζόμενου τερματισμού λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) προς το τέλος της δεκαετίας. Η Κίνα επιδιώκει να καλύψει μέρος του κενού που ενδέχεται να δημιουργηθεί, προβάλλοντας τον δικό της σταθμό ως εναλλακτική πλατφόρμα για επιστημονικές αποστολές.

Η αποστολή Shenzhou-24 αποτελεί, επομένως, κάτι περισσότερο από μία ακόμη επιτυχημένη εκτόξευση. Είναι ένα σαφές δείγμα των φιλοδοξιών της Κίνας να μετατρέψει το διαστημικό της πρόγραμμα σε εργαλείο διεθνούς συνεργασίας, τεχνολογικής ισχύος και γεωπολιτικής επιρροής.