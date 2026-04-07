Διαθέσιμες οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S

Η Vespa έχει ξεπεράσει προ πολλού τον ρόλο της απλά ως ένα κομψό και τεχνολογικά άψογο μέσο μεταφοράς σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, για να γίνει προέκταση όσων την κατέχουν, να φοριέται – ακόμη και πριν την οδήγηση – σαν ένα τέλειο καλοραμμένο ρούχο. Τα μοντέλα Primavera και Vespa Sprint, δύο από τα δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, φτάνουν στην αγορά για τη σεζόν 2026, διαθέτοντας μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά και τεχνικές αναβαθμίσεις που ενισχύουν περαιτέρω τις αξίες του στυλ, της νεωτερικότητας και της ασφάλειας.

Συμπαγείς διαστάσεις, φρέσκες, ανάλαφρες γραμμές, εξαιρετική απόδοση, απλότητα και απόλυτη οδηγική απόλαυση: Η Vespa Primavera έκανε το ντεμπούτο της στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 ως μία φρέσκια πνοή και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Μεταφερόμαστε στο σήμερα, όπου οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S ενσαρκώνουν το πιο νεανικό, αστικό πνεύμα της Vespa. Σύγχρονες, σχεδιασμένες για να φέρνουν στην καθημερινή μετακίνηση την κομψότητα ενός αποκλειστικού σχεδιασμού, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και τις μοναδικές τεχνικές λύσεις.

Για το 2026, τα μοντέλα Primavera και Sprint S φέρουν σημαντικές νέες προσθήκες, τόσο λειτουργικές όσο και αισθητικές.

Νέο στυλ

Η πρώτη εμφανής αλλαγή είναι στους τροχούς: οι Vespa Primavera και Sprint S διαθέτουν νέους τροχούς 12 ιντσών με ολοκαίνουργιο, κομψά δυναμικό σχεδιασμό με πέντε διαιρούμενες ακτίνες.

Η Vespa Sprint S αποκτά επίσης πέντε γρίλιες στο αριστερό φέρινγκ, ανανεώνοντας τον σχεδιασμό με πινελιές από το στυλ των πιο σπορ μοντέλων Vespa.

Το έμβλημα στο φτερό της Primavera έχει επίσης αλλάξει, εκλεπτυσμένο, με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια. Σε όλες τις εκδόσεις, επιστρέφει το άγκιστρο κάτω από το τιμόνι - ιδανικό για τη μεταφορά τσάντας ή μικρής αποσκευής, για ακόμα μεγαλύτερη καθημερινή άνεση. Μια μικρή αισθητική παρέμβαση προσδίδει στη «γραβάτα» στο κέντρο της ποδιάς μια πιο κομψή εμφάνιση, ενώ η σέλα είναι επενδυμένη με νέο υλικό.

Μεγαλύτερη ασφάλεια: Διπλό δισκόφρενο

Για πρώτη φορά στις Vespa “small body” 125 και 150, το κλασικό πίσω ταμπούρο αντικαθίσταται από έναν ατσάλινο δίσκο 220 mm, ο οποίος λειτουργεί με δαγκάνα διπλού εμβόλου. Το νέο σύστημα, το οποίο συνδυάζεται με το μπροστινό δισκόφρενο και το ABS, κάνει το φρενάρισμα ακόμα πιο δυνατό και ασφαλέστερο.

Σύστημα keyless

Όλες οι εκδόσεις Vespa Primavera και Vespa Sprint S πάνω από 50 cc διαθέτουν πλέον σύστημα keyless, που επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς την εισαγωγή κλειδιού. Το κλειδί επιτρέπει επίσης το άνοιγμα της σέλας και ενεργοποιεί το σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης της Vespa αναβοσβήνοντας τα φλας. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό σε πολυσύχναστους χώρους στάθμευσης!

Νέος πίνακας οργάνων: Κλασσικές γραμμές και νέα τεχνολογία Full LCD

Ένας νέος πίνακας οργάνων κάνει επίσης το ντεμπούτο του στα νέα μοντέλα, συνδυάζοντας τις γραμμές από τον πίνακα οργάνων της κλασσικής Vespa με Full LCD τεχνολογία. Όλες οι λειτουργίες τώρα εμφανίζονται ψηφιακά: εκτός από τις πληροφορίες διαδρομής και οχήματος, η πλατφόρμα πολυμέσων Vespa MIA (στάνταρ στην Primavera Tech, διαθέσιμη ως αξεσουάρ στην υπόλοιπη γκάμα) επιτρέπει στον πίνακα οργάνων να εμφανίζει όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου, για τη διαχείριση κλήσεων, μηνυμάτων, μουσικής και πλοήγησης με εικονογράμματα. Η έκδοση Vespa Primavera Tech σε όλους τους κυβισμούς διαθέτει έγχρωμο πίνακα οργάνων TFT 5 ιντσών, ένα από τα πιο προηγμένα ταμπλό που διατίθενται σήμερα.

Δύο οικογένειες

Οι Vespa Primavera και Vespa Sprint S διατίθενται σε εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης και σε εκδόσεις με ηλεκτροκινητήρα. Οι εκδόσεις βενζίνης τροφοδοτούνται από σύγχρονους τετράχρονους κινητήρες, με τριβάλβιδο χρονισμό και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, στους κυβισμούς 50, 125 και 150 cc.

Σύμφωνα με τη φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση, τα μοντέλα της νέας σειράς Vespa “small body” διατίθενται επίσης με ηλεκτροκινητήρες, τόσο στην έκδοση Moped (με έγκριση τύπου μοτοποδηλάτου και ταχύτητα περιορισμένη στα 45 km/h) όσο και στην έκδοση Motorcycle, που διατίθεται στην έκδοση εξοπλισμού Vespa Primavera Tech. Όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα στην έκδοση Moped διαθέτουν αφαιρούμενες μπαταρίες, για μεγαλύτερη ευκολία στη φόρτιση.

Ένα πολύχρωμο σύμπαν

Κάθε Vespa αντανακλά την προσωπικότητα του αναβάτη της. Για αυτό τον λόγο, οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S αντλούν έμπνευση από την πλούσια χρωματική κληρονομιά της Vespa, διευρύνοντάς την και κάνοντάς την ακόμα πιο φρέσκια και σύγχρονη.

H Vespa Primavera είναι διαθέσιμη στα χρώματα λευκό - Bianco Innocente, μαύρο - Nero Convinto, πράσινο - Verde Amabile, μπλε - Blu Energico και το νέο μπεζ - Beige Avvolgente (μόνο για τις εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης), σε συνδυασμό με κομψά φινιρίσματα χρωμίου. Η Vespa Primavera είναι επίσης διαθέσιμη στην “S” έκδοση εξοπλισμού, η οποία διαθέτει μοντέρνα χρώματα σε συνδυασμό με ειδική σέλα, φινιρίσματα και ειδικά γραφικά: λευκό - Bianco Innocente και το νέο κίτρινο - Giallo Disinvolto.



Η Vespa Sprint S διατίθεται σε πέντε χρωματισμούς: λευκό - Bianco Innocente, κόκκινο - Rosso Coraggioso, μπλε - Blu Eclettico (μόνο για τις εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης) και μαύρο ματ - Nero Convinto και το νέο πράσινο - Verde Ribelle και για τις ηλεκτρικές εκδόσεις. Όλα τα χρώματα συνδυάζονται με ειδικά γραφικά και μαύρες λεπτομέρειες, τόσο με ματ φινίρισμα – όπως στη χαρακτηριστική “γραβάτα” της μπροστινής ποδιάς - όσο και με γυαλιστερό φινίρισμα, όπως στις ζάντες.

Η Vespa Primavera Tech ενσαρκώνει την πιο τεχνολογική ψυχή της Vespa, με τους χρωματισμούς μπλε ματ - Blu Energico και γκρι ματ - Grigio Ottimista.

Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ

Όπως πάντα οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, τόσο για την εξατομίκευση του οχήματος όσο και για την ενίσχυση της οδηγικής άνεσης.

Από όλα τα αξεσουάρ που διατίθενται στην γκάμα – μεταξύ των οποίων βαλιτσάκι, παρμπρίζ, εμπρόσθια και οπίσθια σχάρα αποσκευών – ξεχωρίζουν τα νέα περιμετρικά προστατευτικά εμπρός, πίσω και φτερού, με ανανεωμένο, ακόμα πιο κομψό σχεδιασμό. Πρόκειται για ένα από τα πιο ξεχωριστά αξεσουάρ της Vespa, που προσφέρει ένα κομψό φινίρισμα στο όχημα, προστατεύοντας παράλληλα το αμάξωμά του.

Τιμές

Στη βασική έκδοση, η ενδεικτική τιμή λιανικής της Vespa Primavera ξεκινά από τα 3.800€ για το μοντέλο 50cc και αντίστοιχα από 4.000€ για τη Vespa Sprint S.



Οι νέες Vespa Primavera ή Sprint 125 ή 150 cc προφέρονται με δώρο πακέτο αξεσουάρ και με το αποκλειστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης DreamRide, με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους: 30% προκαταβολή, 0% επιτόκιο και 30 άτοκες δόσεις.