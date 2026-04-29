Διάβασμα πριν τον ύπνο: Η απλή συνήθεια που μπορεί να σου χαρίσει καλύτερο ύπνο

Για πολλούς ανθρώπους ο ποιοτικός ύπνος παραμένει δύσκολη υπόθεση, με την αϋπνία, την υπνηλία και τη νυχτερινή ανησυχία να επηρεάζουν την καθημερινότητα. Κι όμως, μια απλή συνήθεια λίγα λεπτά πριν πέσεις στο κρεβάτι ίσως κάνει τη διαφορά: το διάβασμα ενός βιβλίου. Ειδικοί εξηγούν ότι η ανάγνωση πριν τον ύπνο βοηθά το σώμα και το μυαλό να χαλαρώσουν σταδιακά, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Παράλληλα, λειτουργεί σαν αποφόρτιση από την ένταση της ημέρας και προσφέρει μια ήρεμη μετάβαση από το στρες της καθημερινότητας στη νυχτερινή ξεκούραση.

Δες γιατί ένα βιβλίο πριν τον ύπνο ίσως γίνει η καλύτερη συνήθεια που απέκτησες ποτέ.