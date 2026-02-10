Διάβημα στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοϊας αποφασίζει η Αθήνα για τις τουρκικές Navtex

Οι τουρκικές Navtex και Notam απορρίπτονται ως παράνομες και αβάσιμες ξεκαθαρίζει το υπουργείο Εξωτερικών, με φόντο τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας λίγα 24ωρα πριν τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη διεξαγωγή του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική διπλωματία, σε ότι αφορά τις πρόσφατες προκλητικές και μόνιμου χαρακτήρα τουρκικές Navtex, περί «αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών» και την αρμοδιότητα των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης στο ανατολικό Αιγαίο, προετοιμάζει ως απάντηση την επίδοση διαβήματος στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας, το οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Επιπλέον, σημειώνεται πως οι ελληνικές θέσεις έχουν ήδη διατυπωθεί μέσω διπλωματικών διαβημάτων σε διμερές επίπεδο στην Άγκυρα, με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, να ξεκαθαρίζει πως «οι ανυπόστατες αξιώσεις της Άγκυρας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα».

Σε ότι αφορά τη χθεσινή Notam, η Αθήνα υπογραμμίζει τον παράνομο και αβάσιμο χαρακτήρα της, κάνοντας λόγο για αναρμοδιότητα της τουρκικής πλευράς, καθώς αφορά δραστηριότητες εντός του FIR Αθηνών. Όπως τονίζεται, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για επαναλαμβανόμενη πρακτική χρήσης τεχνικών μέσων αεροναυτιλίας «για πολιτικές σκοπιμότητες, χωρίς καμία επίπτωση σε ζητήματα εθνικής αρμοδιότητας».

Η ατζέντα

Η ατζέντα, όπως έχει διαμορφωθεί, περιλαμβάνει ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η πολιτική προστασία, η οικονομική συνεργασία και οι εμπορικές συναλλαγές και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και περιφερειακά θέματα με επίκεντρο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τηνΟυκρανία.

Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν περιλαμβάνονται στην ατζέντα. Ωστόσο, εφόσον τεθεί θα συζητηθεί, επισημαίνοντας όμως πως στην παρούσα φάση δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι η συνέχιση του διαλόγου αποτελεί στρατηγική επιλογή, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και στη σχέση καλής γειτονίας. Στόχος του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της συνεργασίας δυο χρονιά μετά τη Διακήρυξη της Αθήνας, να διατηρηθούν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης των δύο χωρών στο επόμενο διάστημα.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξουν συμφωνίες το σημαντικό είναι ότι διεξάγεται ο διάλογος και είναι προς το συμφέρον όλων αυτός ο διάλογος να συνεχίζεται». Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπεται από την Αθήνα είναι σαφές: η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς εκπτώσεις, αλλά επενδύει σταθερά στη θεσμική επικοινωνία και στη λειτουργική σχέση με την Τουρκία.

Η επίθεση Φιντάν σε Δένδια

Με φόντο τη νέα επίθεση του Χακάν Φιντάν στον Νίκο Δένδια, το υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει, κατά πάγια πρακτική, πως η Ελλάδα ασκεί μία ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αξίες του Διεθνούς Δικαίου, και από αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να αποστεί.

Σε ότι αφορά την απουσία του υπουργού Άμυνας από το 6οΑνώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, Νίκος Δένδιας και ΓιασάρΓκιουλέρ θα βρίσκονται την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, για τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.