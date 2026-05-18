Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σε διάβημα προς το Ισραήλ με το οποίο ζητά να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla» προέβη η Αθήνα έπειτα από τη νέα επιχείρηση των ισραηλινών σε έναν ακόμη στολίσκο που είχε κατεύθυνση τη Γάζα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».



Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή.