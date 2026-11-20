Η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2, ακόμη και να οδηγήσει σε ύφεση της νόσου. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα μιας μακροχρόνιας μελέτης, σύμφωνα με την οποία το 58% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση πέτυχε ύφεση του διαβήτη, έναντι μόλις 3% όσων ακολούθησαν εντατική φαρμακευτική αγωγή και πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου ζωής.

Η έρευνα, που διήρκεσε έως και 14 χρόνια, εξέτασε κατά πόσο τα οφέλη της μεταβολικής και βαριατρικής χειρουργικής μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes Care της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας και προέρχονται από τη μελέτη Alliance of Randomized Trials of Medicine vs. Metabolic Surgery in Type 2 Diabetes (ARMMS-T2D), τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που έχει εξετάσει τη χειρουργική αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.

Τι έδειξε η μελέτη για τη χειρουργική επέμβαση

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 262 ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2. Από αυτούς, οι 166 υποβλήθηκαν σε μεταβολική ή βαριατρική επέμβαση, ενώ οι υπόλοιποι 96 ακολούθησαν εντατική φαρμακευτική θεραπεία και παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, με στόχο τη βελτίωση της υγείας τους και τον έλεγχο του σακχάρου. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διάμεσο χρονικό διάστημα 11 ετών, ενώ ορισμένοι παρέμειναν υπό παρακολούθηση για έως και 14 χρόνια.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν σημαντική. Το 58% όσων υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση κατάφερε να πετύχει ύφεση του διαβήτη σε κάποια στιγμή της περιόδου παρακολούθησης. Στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε με φάρμακα και αλλαγές στον τρόπο ζωής, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 3%. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν τους ανθρώπους που πέτυχαν ύφεση κατά τη διάρκεια της μελέτης και όχι όσους παρέμειναν σε αυτήν για ολόκληρη την περίοδο των 11 ή 14 ετών.

Οι ερευνητές όρισαν ως ύφεση την κατάσταση κατά την οποία η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) πέφτει κάτω από το 6,5%, χωρίς ο ασθενής να λαμβάνει φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου. Η συγκεκριμένη εξέταση δείχνει πόσο υψηλά ήταν κατά μέσο όρο τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους τελευταίους περίπου τρεις μήνες.

Ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν ύφεση

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι η επιτυχία της θεραπείας δεν ήταν ίδια για όλους. Το ιστορικό του διαβήτη και η κατάσταση της υγείας των ασθενών πριν από την επέμβαση φαίνεται ότι επηρεάζουν τις πιθανότητες ύφεσης. Ειδικότερα, μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν ύφεση είχαν όσοι είχαν διαγνωστεί με διαβήτη σχετικά πρόσφατα, δεν χρειάζονταν ινσουλίνη και λάμβαναν μικρότερο αριθμό φαρμάκων για τη ρύθμιση του σακχάρου τους. Ρόλο φαίνεται επίσης να παίζει η απώλεια βάρους κατά τον πρώτο χρόνο μετά τη θεραπεία. Όσο μεγαλύτερη ήταν η μείωση του σωματικού βάρους σε αυτό το διάστημα, τόσο αυξάνονταν οι πιθανότητες να επιτευχθεί ύφεση της νόσου.

Αντίθετα, η επιστροφή του διαβήτη ήταν συχνότερη σε όσους είχαν ζήσει περισσότερα χρόνια με τη νόσο πριν από την επέμβαση και σε εκείνους που χρειάζονταν περισσότερα διαφορετικά φάρμακα για τον έλεγχο του σακχάρου. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η διάρκεια της νόσου και η ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να εκτιμήσουν ποιοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ωφεληθούν από τη χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά και πόσο πιθανό είναι να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

Γιατί οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο πιο έγκαιρης επέμβασης

Ο επικεφαλής της έρευνας, John P. Kirwan, από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της μεταβολικής χειρουργικής στον διαβήτη τύπου 2. Όπως αναφέρει το SciTech Daily, ο ίδιος θεωρεί ότι τα νέα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να εντοπίζουν νωρίτερα τους ασθενείς που έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν ύφεση και να εξετάζουν την επιλογή της χειρουργικής επέμβασης σε κατάλληλο χρόνο, αντί να την αντιμετωπίζουν αποκλειστικά ως έσχατη λύση.

Η βαριατρική χειρουργική στην υπηρεσία αντιμετώπισης του διαβήτη

Ο Kirwan υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία της διάρκειας του διαβήτη, της απουσίας ανάγκης για ινσουλίνη και της μεγαλύτερης απώλειας βάρους κατά τον πρώτο χρόνο μετά την επέμβαση. Η έρευνα δεν σημαίνει ότι η χειρουργική επέμβαση αποτελεί κατάλληλη επιλογή για κάθε άνθρωπο με διαβήτη τύπου 2. Δείχνει, όμως, ότι μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παράλληλα προβλήματα παχυσαρκίας. Το σημαντικό είναι ότι η ύφεση δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με οριστική θεραπεία. Ακόμη και μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση, ο διαβήτης μπορεί να επανεμφανιστεί και χρειάζεται μακροχρόνια ιατρική παρακολούθηση.