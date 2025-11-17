Διαβόητος ναρκέμπορος συνελήφθη 4 χρόνια αφότου είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του

Τέσσερα χρόνια πριν, είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του από Covid-19. Όλα αυτά τα χρόνια ωστόσο, ο Wilmer Chavarria, γνωστός και ως «Pipo», συνέχιζε τη δράση του μυστικά, ως ένας από τους πλέον διαβόητους ναρκέμπορους του Ισημερινού. Την Κυριακή (16/11) ο φερόμενος ως ηγέτης της συμμορίας Los Lobos συνελήφθη στην Ισπανία.

Ο Wilmer Chavarria συνελήφθη στη Μάλαγα σε κοινή επιχείρηση με την αστυνομία του Εκουαδόρ, σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας της Ισπανίας στο X.

Ο φερόμενος ως ηγέτης της συμμορίας Los Lobos απεικονίζεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε η ισπανική αστυνομία να συνοδεύεται σε ένα περιπολικό από δύο αστυνομικούς φορώντας μια μαύρη φόρμα.

Οι Los Lobos ή «Οι Λύκοι», είναι μια συμμορία διακίνησης ναρκωτικών με περίπου 8.000 μέλη. Η εγκληματική ομάδα χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.



Η διαβόητη συμμορία έχει συνδεθεί με πολιτικές δολοφονίες στον Ισημερινό και έχει κατηγορηθεί ότι συνεργάζεται στενά με το καρτέλ «New Generation» του Jalisco στο Μεξικό.



Detenido en #Málaga el prófugo de la justicia de #Ecuador conocido como #Pipo líder de la banda #Lobos a la que se atribuye varios atentados en #Guayaquil



El fugitivo había fingido su muerte para evitar su arresto



Una operación de @policia con @PoliciaEcuador pic.twitter.com/r9t6QrJxyP — Policía Nacional (@policia) November 16, 2025

Ο «θάνατος» από Covid-19



Ο Wilmer Chavarria σκηνοθέτησε τον θάνατό του, απέκτησε νέα ταυτότητα, μετακόμισε στην Ισπανία και κρύφτηκε στην Ευρώπη, ενώ φέρεται να ενορχήστρωνε την εγκληματική επιχείρηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ισημερινού Daniel Noboa.

Η οικογένειά του είχε ισχυριστεί ότι είχε πεθάνει το 2021 μετά από καρδιακή προσβολή λόγω Covid-19, ανέφερε το BBC.



Ενώ κρυβόταν, ο Chavarria βοήθησε στον συντονισμό διακίνησης ναρκωτικών, διέταξε δολοφονίες στον Ισημερινό και ήλεγχε παράνομες μεταλλευτικές δραστηριότητες, ισχυρίστηκε ο Noboa σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή (16/11).



«Κάποιοι τον θεωρούσαν νεκρό. Εμείς τον κυνηγήσαμε στην ίδια του την κόλαση. Αυτή είναι η διαφορά όταν υπάρχει η θέληση να πολεμήσεις για τη χώρα σου», έγραψε ο Noboa.

«Αναγνωρίζω και ευχαριστώ τις κοινές προσπάθειες της Αστυνομίας του Ισημερινού και της Ισπανίας. Για την καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος, η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη», δήλωσε.



«Καταλάβαμε τον στόχο με την υψηλότερη αξία. Σήμερα η μαφία υποχωρεί. Σήμερα κερδίζει ο Ισημερινός».



Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 16, 2025

Έξαρση βίας και παρανομίας στον Ισημερινό



Ο Ισημερινός ήταν μια από τις πιο ειρηνικές χώρες της Νότιας Αμερικής στις αρχές της δεκαετίας του 2010, αλλά πρόσφατα έχει βιώσει έξαρση σε κρούσματα βίας και παρανομίας.

Συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών έχουν ηγηθεί επιθέσεων σε υποψηφίους για την προεδρία, δημοτικούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους, σε μια μάχη για τον έλεγχο των λιμανιών στον βασικό κόμβο διακίνησης κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και το Περού.



Η σύλληψη έρχεται καθώς οι πολίτες του Ισημερινοί ψήφισαν την υπέρ της κατάργησης μιας πρότασης που επέτρεπε σε ξένες χώρες να διαχειρίζονται στρατιωτικές βάσεις στη χώρα των 18 εκατομμυρίων κατοίκων.



Ήταν μια ήττα για τον Noboa, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη για την περαιτέρω συνεργασία κατά των ναρκωτικών με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και την αύξηση της πίεσης στους εμπόρους ναρκωτικών.



«Η διεθνής συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών, οι οποίες είναι διεθνικά εγκληματικά δίκτυα», δήλωσε ο Noboa.

Ο συντηρητικός ηγέτης συναντήθηκε πρόσφατα μάλιστα με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν ζητήματα ασφάλειας και μετανάστευσης.