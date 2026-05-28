«Διαβολική σιωνίστρια σκύλα» - H Έλεν Μίρεν δέχτηκε άγρια λεκτική επίθεση στο Λονδίνο

Θύμα άγριας λεκτικής επίθεσης έπεσε η ηθοποιός Έλεν Μίρεν στο Λονδίνο, όταν άγνωστος άνδρας την πλησίασε ενώ περπατούσε μαζί με τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ.

Η 80χρονη ηθοποιός αρχικά απευθύνθηκε στον άνδρα με χαμόγελο, ρωτώντας τον αν είναι καλά, θεωρώντας ότι πρόκειται για θαυμαστή. Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε.

Ο άνδρας άρχισε να της φωνάζει και να την εξυβρίζει, με χαρακτηρισμούς όπως «διαβολική σιωνίστρια σκύλα», ενώ επιτέθηκε λεκτικά και στον σύζυγό της. Ο Τέιλορ Χάκφορντ παρενέβη, ζητώντας του να απομακρυνθεί.

Helen Mirren called ‘evil Zionist b----’ by pro-Palestine activist



Footage on social media shows the Oscar-winning actress, 80, being accosted as she walked along the street in London with her husband, director Taylor Hackford.



Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η επίθεση συνδέεται από διεθνή δημοσιεύματα με την ανοιχτή στήριξη της Έλεν Μίρεν στο Ισραήλ, καθώς στο παρελθόν έχει εκφράσει δημόσια θέση υπέρ της ύπαρξής του, ενώ έχει υπογράψει και σχετική επιστολή μαζί με άλλους καλλιτέχνες για τη Eurovision.