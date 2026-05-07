«Διαβολικοί Τούρκοι θα μπουν στη θέση τους»: Νέες δηλώσεις του «Έλληνα» στρατηγού της Ουγκάντα

Νέα σειρά επιθετικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα X εξαπέλυσε ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι «ελληνικής καταγωγής».

Now I have to deal with the devilish Turks. But they will be disciplined soon. They will do everything we demand! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 7, 2026

Στις αναρτήσεις του, ο ίδιος αναφέρεται στην Τουρκία με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, υποστηρίζοντας ότι:

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Είναι η αυτοκρατορία του Διαβόλου».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «διαβολικούς Τούρκους» και αναφέρει ότι «θα μπουν στη θέση τους».

Σε άλλες αναρτήσεις του, ο Καϊνερουγκάμπα υποστηρίζει ότι η Ουγκάντα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, ενώ έχει στο παρελθόν προχωρήσει σε προκλητικές δηλώσεις, όπως ότι η χώρα του θα μπορούσε να «καταλάβει την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες».

Οι αναρτήσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της έντασης και της ρητορικής που χρησιμοποιεί, με τις δηλώσεις του να απασχολούν συχνά τη διεθνή επικαιρότητα.