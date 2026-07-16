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Διχασμένοι οι οδηγοί για τις «έξυπνες» κάμερες:«Θέλουμε μπαμπούλα-Τις έβαλαν για να κόβουν πρόστιμα»

Οι νέες κάμερες που καταγράφουν παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής προκαλούν διαφορετικές αντιδράσεις στους οδηγούς.

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Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος

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Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των 388 «έξυπνων» καμερών της Περιφέρειας Αττικής, που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Οι συγκεκριμένες κάμερες μπήκαν σε 100 επιλεγμένους, υψηλής επικινδυνότητας, κόμβους της πρωτεύουσας.

Ο FLASH πήγε στον κόμβο της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Θηβών, όπου τοποθετήθηκε μία από τις νέες κάμερες και ρώτησε σχετικά τους οδηγούς. Πολλοί τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής του μέτρου, λέγοντας ότι έτσι θα μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα, άλλοι εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί και κάποιοι δήλωσαν ότι οι κάμερες τοποθετήθηκαν για εισπρακτικούς λόγους.

Δείτε τι δήλωσαν οι οδηγοί στον FLASH

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Ελλάδα κάμερες Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ Τροχαία (Η) Οδική Ασφάλεια Πρόστιμα

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