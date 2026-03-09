Δίδυμα Ερμιονίδας: Εκστρατεία προστασίας για την σπάνια τουλίπα

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της σπάνιας τουλίπας των Διδύμων υλοποιήθηκε στην περιοχή των Διδύμων Ερμιονίδας. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Δ.Κ. Διδύμων «Η Αθηνά», σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Διδύμων και τον Δήμο Ερμιονίδας, προχώρησε στην τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε σημεία όπου φύεται το ιδιαίτερο αυτό αγριολούλουδο.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και των κατοίκων για την προστασία της τουλίπας, η οποία θεωρείται σπάνιο και υπό εξαφάνιση είδος της τοπικής χλωρίδας.

Διαβάστε περισσότερα για την τουλίπα των Διδύμων που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά αγριολούλουδα της περιοχής και προσελκύει φυσιολάτρες, φωτογράφους και επισκέπτες.