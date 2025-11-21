Γνώμες Πολιτική Σωκράτης Φάμελλος Αλέξης Χαρίτσης Χάρης Δούκας Λούκα Κατσέλη Συνεργασίες στην Κεντροαριστερά

Διεργασίες στην κεντροαριστερά στη «σκιά» Τσίπρα: Εκδήλωση με Φάμελλο, Χαρίτση, Δούκα, Κατσέλη

Φωτ. Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Νέες διαστάσεις στις διεργασίες της Κεντροαριστεράς φέρνει η εκδήλωση «COP30: Η επόμενη μέρα» για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο «Σεράφειο» του δήμου Αθηναίων, στις 18.00.

Βλέπετε, σε αυτή θα λάβουν μέρος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο επικεφαλής του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης.

Μετά από σειρά εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα, έφτασε η στιγμή της συνύπαρξης των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι φαίνεται να αναζητούν κοινό βηματισμό ώστε να προχωρήσει η αναδιοργάνωση του χώρου. Βέβαια, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει πολύ αργά και ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος σε αυτή την προσπάθεια.

Βλέπετε, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται προ των πυλών. Και είναι κοινό μυστικό πως αν προχωρήσει στην ίδρυση νέου φορέα, όλες αυτές οι κινήσεις θα έχουν πολύ μικρή σημασία…

