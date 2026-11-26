Ο Λιονέλ Μέσι έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, συγκαταλεγόμενος πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει από τα γήπεδα. Πριν, όμως, φτάσει στην κορυφή, ήταν ένα παιδί που μεγάλωνε στο Ροσάριο της Αργεντινής και περνούσε τις σχολικές του ημέρες, με τις επιδόσεις του να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ένα δημοσίευμα έφερε στο φως τον σχολικό έλεγχο του Αργεντινού σούπερ σταρ από την περίοδο που φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του, αποκαλύπτοντας σε ποια μαθήματα τα πήγαινε καλύτερα και σε ποια δεν ξεχώριζε.

Η κορυφαία βαθμολογία του ήταν στη Φυσική Αγωγή, όπου είχε πάρει 10, επιβεβαιώνοντας από πολύ μικρή ηλικία την ιδιαίτερη σχέση του με τον αθλητισμό. Επίσης, είχε αξιόλογες επιδόσεις στα Καλλιτεχνικά και στη Μουσική, συγκεντρώνοντας βαθμό 8.

Στον αντίποδα, στα Μαθηματικά, τη Γλώσσα, τις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Ξένες Γλώσσες και την Τεχνολογία η βαθμολογία του ήταν 6, χωρίς να παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη διάκριση.

🤯📚 ¡SE FILTRAN LAS NOTAS DE LIONEL MESSI EN LA ESCUELA!



Se viralizó el antiguo boletín escolar de Messi cuando cursaba séptimo grado y hay un detalle que no pasó desapercibido:



📖 Matemática, Lengua y Ciencias Sociales: 6 de promedio.

⚽ Educación Física: 10. ¡ERA DE… pic.twitter.com/NZIhHqjjTG — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) November 25, 2026

Ο σταρ της Αργεντινής δεδομένα δεν ήταν από τους πιο καλούς μαθητές στα παιδικά του χρόνια, το ταλέντο του όμως και η ξεχωριστή επαφή του με την μπάλα τον έκαναν να ξεχωρίσει και να γίνει ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.