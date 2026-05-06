Διέρρευσαν εικόνες και χαρακτηριστικά του Xiaomi Smart Band 10 Pro

Το Xiaomi Smart Band 10 Pro αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά επίσημες εικόνες και πληροφορίες για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά διέρρευσαν και αποκάλυψαν αρκετά στοιχεία. Η συσκευή εστιάζει για άλλη μια φορά σε premium χαρακτηριστικά γύρω από το fitness, στη μεγάλη οθόνη και στη μεγάλη αυτονομία.



Σασί και design

Οι νέες εικόνες που εμφανίστηκαν δείχνουν το Xiaomi Smart Band 10 Pro σε μαύρο και λευκό χρώμα, με αλουμινένια θήκη και λουράκι σε τυπικό στυλ band. Πρόκειται για τον διάδοχο του Band 9 Pro που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024 και θα παρουσιαστεί μέσα στο μήνα, μαζί με τα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro.

Διαθέτει οθόνη AMOLED 1.74 ιντσών με ανάλυση 480x400 pixels και η θήκη του είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και αδιάβροχη για έως 50 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, άρα και κατάλληλη για κολύμβηση. Το Bluetooth 5.4 που θα προσφέρει, εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με κινητά και άλλες συσκευές.

ظهر سوار Xiaomi Smart Band 10 Pro ضمن قائمة أحد متاجر التجزئة في البرازيل، كاشفًا عن التصميم، الألوان، وموعد إطلاق محتمل.



من المتوقع أن يأتي السوار الذكي بشاشة AMOLED قياس 1.74-inch، وبطارية سعة 380mAh، مع دعم لأنظمة Android و iOS.



Μπαταρία, αυτονομία και λειτουργίες

Η μπαταρία του θα προσφέρει έως και 21 ημέρες χρήσης με μία φόρτιση, βελτιώνοντας αρκετά τις επιδόσεις σε αυτό το επίπεδο, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτό το χαρακτηριστικό, το καθιστά ιδανικό για μακροχρόνια χρήση χωρίς συχνή φόρτιση, ενώ θεωρείται δεδομένο πως θα είναι και συμβατό με εφαρμογές iOS και Android.

Σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες υγείας, fitness και wellness, θα προσφέρει παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, πολλαπλές αθλητικές λειτουργίες και προηγμένη ανάλυση. Θα υπάρξει μια έκδοση με NFC για ανέπαφες πληρωμές και μία χωρίς, ενώ το νέο smart band θα ενσωματώνει και τεχνητή νοημοσύνη για βελτιωμένη ανίχνευση δραστηριοτήτων.



Σύγκριση με το Xiaomi Band 10

Σε σχέση με το βασικό Smart Band 10 (1.72" AMOLED, 150+ sports modes, αυτονομία 21 ημερών), το Xiaomi Band 10 Pro αναμένεται με μεγαλύτερη οθόνη και πιο premium υλικά. Πιθανή κυκλοφορία αναμένουμε μέσα στο 2026, με στόχο να ανταγωνιστεί τα Fitbit και τα αντίστοιχα bands της Huawei, χρησιμοποιώντας και ως βασικό πλεονέκτημα την προσιτή του τιμή.