Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Προχωρά σε έκδοση 7ετούς ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

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Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή σε διεθνείς και ελληνικές τράπεζες για τη διοργάνωση συναντήσεων με επενδυτές τίτλων σταθερού εισοδήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators ορίστηκαν οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE.

Παράλληλα, ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) συμμετέχουν οι AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το σχέδιο της ομολογιακής έκδοσης

Οι επαφές με επενδυτές ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, με στόχο την ενδεχόμενη έκδοση senior ομολογιών χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες αναμένεται να έχουν σταθερό επιτόκιο, επταετή διάρκεια και θα εκδοθούν βάσει του κανονισμού Regulation S.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις BBB από την S&P Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s Investors Service.

Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς του ΔΑΑ.