Διεθνής Διάκριση για την ΑΚΜΗ: Σπουδαστές της διακρίθηκαν για το λογοτύπο Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας-Κίνας
Τριπλή διάκριση-ορόσημο για τη Σχολή Art & Design της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στον εθνικό διαγωνισμό που ανέδειξε τη νέα γενιά δημιουργών
Το ταλέντο της νέας γενιάς δημιουργών της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ αναδείχθηκε στο διεθνές Φόρουμ για την 20η Επέτειο της Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας-Κίνας. Σε μια εκδήλωση υψηλού κύρους, τρεις σπουδαστές της Σχολής Art & Design διακρίθηκαν, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στον εθνικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του επίσημου λογοτύπου που θα πλαισιώσει τις επετειακές εκδηλώσεις, ανάμεσα σε 350 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς Φόρουμ «Η Ομορφιά της Αρμονίας: Ένταξη και Συνύπαρξη», που συνδιοργάνωσαν η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, η Συμμαχία για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ασία και το Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Xinhua. Μπροστά σε ένα κοινό 200 προσκεκλημένων από τον κυβερνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο, η Σχολή Art & Design της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ έλαβε τιμητικό βραβείο για την συνεισφορά της στην οπτική ταυτότητα μιας τόσο σημαντικής επετείου.
Η Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, CEO της Alphabet Education [ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, KEELE UNIVERSITY GREECE], δήλωσε: «Στην Ανώτερη Σχολή AKMΗ δίνουμε μεγάλη σημασία στη δημιουργία πραγματικών διατμηματικών projects, καθώς πιστεύουμε ότι μέσω αυτών μπορούμε να επιτύχουμε πραγματική δημιουργική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σπουδαστών μας. Η επένδυση στη δημιουργικότητα και στην εκπαίδευση είναι ουσιαστικά, επένδυση στο μέλλον.»
Όταν η Εκπαίδευση γίνεται Πράξη: Από το Εργαστήριο στο Διεθνές Προσκήνιο
Αυτή η τριπλή διάκριση δεν αποτελεί απλώς μια νίκη σε έναν διαγωνισμό, αλλά την έμπρακτη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ: «Learn by Doing». Η Σχολή επενδύει συστηματικά στην ανάθεση πραγματικών projects στους σπουδαστές της, προσομοιώνοντας απόλυτα τις συνθήκες της αγοράς και δίνοντάς τους την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν briefs υψηλών απαιτήσεων. Το αποτέλεσμα; Δημιουργοί έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση, με ένα επαγγελματικό portfolio που χτίζεται πολύ πριν την αποφοίτηση.
Η κατάκτηση των τριών θέσεων ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση στην Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ δεν στοχεύει απλώς στη μετάδοση γνώσης, αλλά στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της επαγγελματικής ωριμότητας των νέων.
Η τιμητική αυτή διάκριση επισφραγίζει τον ηγετικό ρόλο του εκπαιδευτικού οργανισμού στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ανάδειξή του σε φυτώριο ταλέντων που διαμορφώνουν το αύριο των δημιουργικών βιομηχανιών.