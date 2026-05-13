Διεθνής Διάκριση για την ΑΚΜΗ: Σπουδαστές της διακρίθηκαν για το λογοτύπο Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας-Κίνας

Το ταλέντο της νέας γενιάς δημιουργών της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ αναδείχθηκε στο διεθνές Φόρουμ για την 20η Επέτειο της Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας-Κίνας. Σε μια εκδήλωση υψηλού κύρους, τρεις σπουδαστές της Σχολής Art & Design διακρίθηκαν, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στον εθνικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του επίσημου λογοτύπου που θα πλαισιώσει τις επετειακές εκδηλώσεις, ανάμεσα σε 350 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς Φόρουμ «Η Ομορφιά της Αρμονίας: Ένταξη και Συνύπαρξη», που συνδιοργάνωσαν η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, η Συμμαχία για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ασία και το Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Xinhua. Μπροστά σε ένα κοινό 200 προσκεκλημένων από τον κυβερνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο, η Σχολή Art & Design της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ έλαβε τιμητικό βραβείο για την συνεισφορά της στην οπτική ταυτότητα μιας τόσο σημαντικής επετείου.

Η Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, CEO της Alphabet Education [ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, KEELE UNIVERSITY GREECE], δήλωσε: «Στην Ανώτερη Σχολή AKMΗ δίνουμε μεγάλη σημασία στη δημιουργία πραγματικών διατμηματικών projects, καθώς πιστεύουμε ότι μέσω αυτών μπορούμε να επιτύχουμε πραγματική δημιουργική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σπουδαστών μας. Η επένδυση στη δημιουργικότητα και στην εκπαίδευση είναι ουσιαστικά, επένδυση στο μέλλον.»

Όταν η Εκπαίδευση γίνεται Πράξη: Από το Εργαστήριο στο Διεθνές Προσκήνιο

Αυτή η τριπλή διάκριση δεν αποτελεί απλώς μια νίκη σε έναν διαγωνισμό, αλλά την έμπρακτη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ: «Learn by Doing». Η Σχολή επενδύει συστηματικά στην ανάθεση πραγματικών projects στους σπουδαστές της, προσομοιώνοντας απόλυτα τις συνθήκες της αγοράς και δίνοντάς τους την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν briefs υψηλών απαιτήσεων. Το αποτέλεσμα; Δημιουργοί έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση, με ένα επαγγελματικό portfolio που χτίζεται πολύ πριν την αποφοίτηση.

Η κατάκτηση των τριών θέσεων ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση στην Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ δεν στοχεύει απλώς στη μετάδοση γνώσης, αλλά στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της επαγγελματικής ωριμότητας των νέων.

Η τιμητική αυτή διάκριση επισφραγίζει τον ηγετικό ρόλο του εκπαιδευτικού οργανισμού στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ανάδειξή του σε φυτώριο ταλέντων που διαμορφώνουν το αύριο των δημιουργικών βιομηχανιών.