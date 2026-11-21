Στον εντοπισμό 268 κλεμμένων και πλαστογραφημένων οχημάτων στην Ελλάδα οδήγησαν οι διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις «Mobile 9» και «CAR BACK II», στις οποίες συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν τόσο στα σύνορα όσο και στο εσωτερικό της χώρας, ελέγχθηκαν συνολικά 354 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων. Παράλληλα, συνελήφθησαν 81 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και οκτώ διακινητές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίστηκαν συνολικά 710 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός έφτασε τα 1.987. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκε, επίσης, ένα σκάφος αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Σε ποιες περιοχές έγιναν οι έλεγχοι

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Λάρισα, Βόλο και Θράκη, καθώς και σε κομβικά σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα.

Ειδικότερα, έλεγχοι έγιναν στους συνοριακούς σταθμούς Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς.

Η δράση «JAD MOBILE 9» εντάσσεται σε ευρύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, με επικεφαλής τον Frontex και τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας. Η επιχείρηση «CAR BACK II» πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τον συντονισμό της Interpol, έπειτα από πρωτοβουλία των καναδικών αρχών.

Στις δύο δράσεις συμμετείχαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες, καθώς και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η Europol, ο Frontex και η Interpol.

Οι υποθέσεις με τα πολυτελή αυτοκίνητα και τις κλοπές

Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ξεχωρίζει η κατάσχεση τριών υπερπολυτελών αυτοκινήτων στο λιμάνι του Πειραιά, συνολικής αξίας 250.000 ευρώ. Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Στους Κήπους του Έβρου συνελήφθησαν δύο Γάλλοι και ένας υπήκοος Λιβάνου, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να εξαγάγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρία πολυτελή οχήματα, συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Τα οχήματα είχαν υπεξαιρεθεί.

Στη Δυτική Αττική εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιούσε συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα και εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις κλοπών.

Αντίστοιχα, στο Λαύριο εξαρθρώθηκε οργάνωση που φέρεται να έκλεβε οχήματα και εξωλέμβιες μηχανές σκαφών, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευε στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Αλβανία. Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της και εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

Τέλος, στο Διδυμότειχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές αυτοκίνητο που έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας και είχε κλαπεί από την Ισπανία.

Η συμβολή των ασφαλιστικών εταιρειών

Για την προετοιμασία των επιχειρήσεων, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις στις υπηρεσίες που συμμετείχαν στους ελέγχους.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξέτασε εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Σημαντική χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. και η συνδρομή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία διευκόλυνε τη συνεργασία των Αρχών με τις ασφαλιστικές εταιρείες και συνέβαλε στη μεταφορά των κατασχεμένων οχημάτων μέσω εταιρειών οδικής βοήθειας και μεταφοράς.