Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Δωρεάν είσοδος και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Με ελεύθερη είσοδο και ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων, τα μουσεία σε όλη τη χώρα συμμετέχουν στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, σήμερα 18 Μαΐου.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγκαίνια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα, πολλές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και πέρα από τη σημερινή ημέρα.

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων καθιερώθηκε το 1977 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με στόχο να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία.

Το βασικό μήνυμα της ημέρας είναι η ανάδειξη των μουσείων ως φορέων πολιτισμικών ανταλλαγών, με στόχο την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και την ειρήνη και συνεργασία μεταξύ των λαών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το θέμα του 2026: «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο»

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του εορτασμού, επιλέγεται ένα ειδικό θέμα που αναδεικνύει τον ρόλο των μουσείων. Για το 2026, το θέμα είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται σε όλες τις χώρες-μέλη του ICOM εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, ομιλίες και συναντήσεις, που αναδεικνύουν τη συμβολή των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία.

Με αφορμή τον εορτασμό, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα και τιμά κάθε χρόνο επιλεγμένα μουσεία.Για το 2026, τιμώμενοι φορείς είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, όπου θα πραγματοποιηθεί και η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ