Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ζούμε τη χειρότερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος

Για τη «χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος», λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ.



«Η κρίση είναι ήδη τεράστια, αν συνδυάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης πετρελαίου και της κρίσης φυσικού αερίου με τη Ρωσία», επισήμανε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.



Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει διακοπεί. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα κρίση έρχεται να προστεθεί στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία εξαιτίας του οποίου η ΕΕ διέκοψε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.



Ο Μπιρόλ είχε επισημάνει νωρίτερα τον Απρίλιο ότι θεωρεί την τρέχουσα κατάσταση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές χειρότερη από τις προηγούμενες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί και είχε προειδοποιήσει ότι ο κόσμος ετοιμάζεται να ζήσει «μαύρο Απρίλιο». Είχε πει χαρακτηριστικά: «Ο Μάρτιος ήταν πολύ δύσκολος, αλλά ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος».

Τον Μάρτιο ο IAE συμφώνησε να αποδεσμεύσει αριθμό ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ