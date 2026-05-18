Διεθνής συνεργασία της Kaizen Gaming με τη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™

Επίσημος Υποστηρικτής (Official Tournament Supporter) του FIFA World Cup 2026™ για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική θα είναι η Kaizen Gaming με το διεθνές igaming brand της, Betano, μετά από τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη FIFA για το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου στην ιστορία.

Η συμφωνία για το FIFA World Cup 2026™ αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συνεργασία της Kaizen Gaming με τη FIFA, μετά το FIFA World Cup Qatar 2022™ και το FIFA Club World Cup 2025™. Η εξέλιξη αυτή εδραιώνει την Kaizen Gaming ως τη μοναδική εταιρεία του κλάδου διεθνώς με επαναλαμβανόμενες επίσημες συνεργασίες με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην καινοτομία και την υπεύθυνη ψυχαγωγία.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaizen Gaming, δήλωσε σχετικά: «Η νέα μας συνεργασία με τη FIFA αποτελεί ένα ακόμa ορόσημο στην πορεία της Kaizen Gaming. Μας κάνει υπερήφανους και αντανακλά ότι αυτή η εταιρεία που ξεκίνησε από την Ελλάδα και απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.700 εργαζόμενους στη χώρα μας, έχει πλέον παγκόσμιο βεληνεκές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το μεγαλύτερο δρώμενο όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και συνολικά στη βιομηχανία του θεάματος, καθώς καθηλώνει ταυτόχρονα δισεκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον πλανήτη. Αποτελεί για εμάς μια εξαιρετική ευκαιρία προς την πραγματοποίηση του οράματός μας, να εδραιώσουμε το Betano ως το νο 1 πιο αναγνωρίσιμο και αξιόπιστο brand igaming στον κόσμο».

Ο Romy Gai, Chief Business Officer της FIFA σχολίασε: «Καλωσορίζουμε με χαρά την Kaizen Gaming στην ομάδα των Επίσημων Υποστηρικτών του FIFA World Cup 2026™. Από την πρώτη μας συνεργασία πριν από τέσσερα χρόνια, έχουμε διαπιστώσει ότι η Kaizen Gaming είναι πραγματικά προσηλωμένη στην αθλητική ακεραιότητα, στο να φέρει τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι και να βρίσκει νέους καινοτόμους τρόπους, προκειμένου να τους παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ψυχαγωγίας. Μοιραζόμαστε αυτούς τους στόχους, και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε δίπλα αυτήν την κορυφαία εταιρεία, καθώς φιλοδοξούμε να ενώσουμε τον κόσμο και πάλι μέσα από το ποδόσφαιρο».

To brand Betano αποτελεί το όχημα της διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας της Kaizen Gaming, που αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες igaming στον κόσμο, με παρουσία σε 20 αγορές. Σημειώνεται ότι το Betano δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά, με τη συγκεκριμένη συμφωνία να αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού.