Διευκρινίσεις από ΕΛΤΑ για τις κάρτες ανέργων: «Δεν υπάρχουν αδιανέμητες αποστολές»

Διευκρινίσεις παρέχουν με ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ για τα περί καθυστερήσεων στην επίδοση καρτών που συνδέονται με επιδόματα για ανέργους. Ειδικότερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβεβαιώνουν ότι το σύνολο της αλληλογραφίας που παραλήφθηκε από την εταιρία και έφερε ορθά και πλήρη στοιχεία επίδοσης διακινήθηκε κανονικά και εγκαίρως προς τους παραλήπτες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες και ισχύουσες διαδικασίες διανομής. Αυτό επισημαίνουν τα ΕΛΤΑ με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με καθυστερήσεις στην επίδοση καρτών που συνδέονται με επιδόματα εργασίας για ανέργους.

Όπως τονίζεται, από τον ενδελεχή και συστηματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις Μονάδες Διανομής προέκυψε ότι περιορισμένος αριθμός επιστολών, οι οποίες έφεραν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη, επεστράφη στις συνεργαζόμενες τράπεζες, όπως ρητά προβλέπεται από τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της εταιρίας.



Σε ό,τι αφορά ειδικά τη διανομή καρτών που συνδέονται με επιδόματα εργασίας, διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες αποστολές πραγματοποιούνται με απλή, μη ιχνηλατήσιμη ταχυδρομική υπηρεσία, επιλογή που γίνεται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση παράδοσης σε επίπεδο μεμονωμένου αντικειμένου ούτε η εξατομικευμένη ιχνηλάτηση συγκεκριμένων καρτών.



Η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των καρτών ακολουθεί διακριτά και διαφανή στάδια: το αίτημα εγκρίνεται από τη ΔΥΠΑ, διαβιβάζεται στην τράπεζα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, η τράπεζα δίνει εντολή παραγωγής της κάρτας σε εξειδικευμένο πάροχο και ο πάροχος παραδίδει καθημερινά στα Ελληνικά Ταχυδρομεία χιλιάδες κάρτες - νέες, ανανεώσεις και λοιπές - οι οποίες στη συνέχεια διακινούνται προς τους τελικούς παραλήπτες με την υπηρεσία που έχει συμβατικά επιλεγεί από τον αποστολέα.

Έγιναν έλεγχοι σε όλες τις Μονάδες Διανομής

Παρά τη δυσκολία εντοπισμού μεμονωμένων αποστολών λόγω της φύσης της μη ιχνηλατήσιμης υπηρεσίας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, προχώρησαν άμεσα σε στοχευμένους και εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις Μονάδες Διανομής, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί πλήρως η ορθή και απρόσκοπτη ροή της τραπεζικής αλληλογραφίας. Οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν υφίστανται συσσωρευμένες αδιανέμητες αποστολές και ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιτέλεσαν την αποστολή τους με συνέπεια, πληρότητα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διανομής.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία «διακινούν διαχρονικά την τραπεζική αλληλογραφία των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, με καθημερινή διανομή πολύ μεγάλου όγκου αντικειμένων και με σταθερά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, συνέπειας και επιχειρησιακής επάρκειας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της εταιρίας.