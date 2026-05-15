«Διευθετήσαμε τα προβλήματα»: Ο Τραμπ έφυγε από το Πεκίνο μετά το τσάι και τη συμφωνία για το Ορμούζ

Επίσκεψη «ορόσημο» χαρακτήρισε ο Σι Τζιπίνγκ την τριήμερη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο κατά την οποία «διευθετήθηκαν πολλά κρίσιμα ζητήματα» όπως τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στο μενού της ιστορικής συνάντησης, οι δυο ηγέτες συζήτησαν τα καυτά θέματα του εμπορίου, της Ταϊβάν και του Ιράν ενώ παραδέχτηκαν ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη σταθεροποίηση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τον Τραμπ στην επίσημη κατοικία του, το Ζονγκνανχάι, την Παρασκευή για τις τελικές συνομιλίες της συνόδου κορυφής πριν ο ηγέτης των ΗΠΑ επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια του τσαγιού και του γεύματος, ο Τραμπ και ο Σι, με την παρουσία κορυφαίων βοηθών και μεταφραστών, αντάλλαξαν γνώμες για σχεδόν τρεις ώρες συνομιλιών προτού ο ηγέτης των ΗΠΑ ολοκληρώσει την τριήμερη επίσκεψή του στην Κίνα.

«Ήταν πραγματικά δύο υπέροχες μέρες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς καθόταν με τον Σι πριν από την έναρξη της συνάντησής τους με τους βοηθούς. «Έχουμε δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση, ή μάλλον μια εποικοδομητική, στρατηγική, σταθερή σχέση», προσέθεσε ο Κινέζος ηγέτης.

Ο Σι ξενάγησε τον Τραμπ σε μυστικό κήπο

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε στον Αμερικανό φιλοξενούμενό του τα αιωνόβια δένδρα του περιτειχισμένου συγκροτήματος Ζονγκνανχάι.

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» σχόλια των ηγετών, στα οποια ο Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι μερικά από τα δένδρα είναι 1.000 ετών.

«Πρέπει να σας πω ότι όλα τα δένδρα σ' αυτή την πλευρά είναι πάνω από 200 ως 300 ετών», είπε ο Σι μέσω διερμηνέα, δείχνοντας μερικούς επιβλητικούς κορμούς. «Εκεί μερικά είναι πάνω από 400 ετών».

Ο Τραμπ απάντησε, «Ζούν τόσο πολύ;». Ο Σι πρόσθεσε, «Υπάρχουν και δένδρα 1.000 ετών σε άλλα μέρη». Ο Τραμπ ρώτησε τον Σι αν έχει υποδεχθεί και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό.

«Πολύ σπάνια», απάντησε ο Σι. «Στην αρχή, συνήθως δεν κάναμε εδώ διπλωματικές εκδηλώσεις. Ακόμα κι αφού αρχίσαμε να κάνουμε μερικές, είναι κάτι που γίνεται εξαιρετικά σπανια. Για παράδειγμα, έχει έρθει εδώ ο Πούτιν».

Στη συνέχεια κάλεσε τον Τραμπ να αγγίξει ένα δένδρο 280 ετών.

«Ωραία. Μου αρέσει», απάντησε ο Τραμπ.

Ξεπεράστηκε το «αγκάθι» των δασμών

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε κάνει «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» με τον Σι, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ας ελπίσουμε ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ», έγραψε στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ο Σι τον συνεχάρη «για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».



Η σύνοδος κορυφής, μέχρι στιγμής, είχε ως κύριο στόχο τη σταθεροποίηση της σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και τη διατήρηση μιας εύθραυστης εκεχειρίας που συμφωνήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους.

Τον Οκτώβριο, η Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν μειωθούν οι δασμοί σε όλα τα κινεζικά προϊόντα από πλευράς ΗΠΑ και να ανασταλούν οι περιορισμού στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από πλευράς Κίνας.

Ο Σι θέλει τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες φάνηκαν να σημειώνουν κάποια πρόοδο και στο θέμα του πολέμου στο Ιράν. Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το Πεκίνο θέλει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με στόχο να ανοίξει το συντομότερο το πέρασμα του Ορμούζ το οποίο έχει προκαλέσει οικονομική ασφυξία στην παγκόσμια αγορά.

Σημειώνεται εδώ ότι η Κίνα εξαρτάται από το ιρανικό πετρέλαιο γεγονός που θα μπορούσε να την βοηθήσει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, «οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίξει την ελεύθερη ροή ενέργειας». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε το Ιράν ότι δεν θα παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό.

Αναταραχή στο Στενό του Ορμούζ

Πάντως, κατά τη διάρκεια της διαμονής του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα, οι εντάσεις στον πορθμό δεν σταμάτησαν. Ειδικότερα, ένα πλοίο αγκυροβολημένο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατασχέθηκε και οδηγήθηκε προς τα ιρανικά ύδατα, ενώ ένα φορτηγό πλοίο με ινδική σημαία βυθίστηκε κοντά στις ακτές του Ομάν μετά από επίθεση που δέχθηκε, ανέφεραν οι αρχές την Πέμπτη.

Παραμένει ασαφές ποιος κρύβεται πίσω από τα δύο περιστατικά, αλλά το Ιράν είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι θα κατάσχει «παραβατικά» πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, κινεζικά πλοία άρχισαν να διέρχονται από το στενό μετά από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης για το πέρασμα, ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.