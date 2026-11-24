Το ΑΣΕΑΔ αποφάσισε να σβήσει το -2 του Παναθηναϊκού AKTOR, όπως και το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί, με αποτέλεσμα οι δύο βαθμοί να επιστραφούν στην βαθμολογία του στη Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 72/24-11-2026 απόφασή του, το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε τη συγκεκριμένη βαθμολογική και χρηματική ποινή, ενώ παράλληλα μείωσε από τις 50.000 στις 10.000 ευρώ το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην «πράσινη» ΚΑΕ για τη δυσφημιστική συμπεριφορά του Κέντρικ Ναν.

Υπενθυμίζεται πως μετά τον περσινό πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ και το επεισόδιο ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, είχε επιβληθεί τόσο στους «πράσινους» όσο και στον Ολυμπιακό βαρύ χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση δύο βαθμών, καθώς και ποινή κεκλεισμένων των θυρών σε τέσσερις αγωνιστικές για τους «πράσινους».

Πως διαμορφώνεται η βαθμολογία

Με αυτήν την απόφαση λοιπόν, διαμορφώνονται νέα δεδομένα στην βαθμολογία, καθώς οι «πράσινοι» ανέβηκαν στην 2η θέση, όντας πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Έτσι λοιπόν, η βαθμολογία στην Stoiximan GBL είναι η εξής: