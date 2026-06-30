Δικαστικό «μπλόκο» στη συμμετοχή τρανς σε γυναικεία αθλήματα στις ΗΠΑ - Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Με μια απόφαση-ορόσημο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όρισε σήμερα Τρίτη (30/6) ότι οι αμερικανικές πολιτείες θα μπορούν να απαγορεύουν σε τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το δικαστήριο εξέτασε υποθέσεις φοιτητών από δύο διαφορετικές πολιτείες που είχαν προσβάλει την απαγόρευση συμμετοχής τους. Οι δύο πολιτείες, το Αϊντάχο και η Δυτική Βιρτζίνια, θέσπισαν νόμους που απαιτούσαν από τις αθλητικές ομάδες των δημόσιων σχολείων και κολεγίων να αγωνίζονται σύμφωνα με το φύλο που είχε καταγραφεί στη γέννησή τους.

Η μία από τις δύο προσφυγές υποστήριζε ότι η απαγόρευση παραβιάζει τη ρύθμιση που διασφαλίζει ίσα δικαιώματα, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ. Η άλλη υποστήριζε ότι η απαγόρευση αυτή, έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους περί πολιτικών δικαιωμάτων.

Πάνω από 24 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν θεσπίσει απαγορεύσεις από τότε που το έπραξε το Αϊντάχο το 2020.

Βάσει αυτών των πολιτειακών απαγορεύσεων, μια τρανς γυναίκα -ένα άτομο που γεννήθηκε άνδρας και αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα- δεν επιτρέπεται να αγωνίζεται σε γυναικεία αθλήματα σε σχολεία και κολέγια.

Φωτό: Reuters

Διαφωνίες μεταξύ των δικαστών

Και οι εννέα δικαστές του δικαστηρίου έκριναν ότι οι πολιτείες που επέβαλαν αυτή την απαγόρευση, δεν παραβιάζουν τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων, γνωστό ως Title IX, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στα σχολεία.

Ωστόσο, οι απόψεις των δικαστών ήταν διαφορετικές ως προς το αν οι απαγορεύσεις αντίκεινται στη 14η Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία εγγυάται την ίση προστασία βάσει του νόμου.

Οι έξι συντηρητικής προέλευσης δικαστές δήλωσαν ότι δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, αλλά οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές διαφώνησαν.

«Το Σύνταγμα και ο νόμος Title IX δεν απαιτούν ριζική αναθεώρηση των γυναικείων και των αθλημάτων κορασίδων σε ολόκληρη την Αμερική», έγραψε ο δικαστής Μπρετ Κάβανο, ο οποίος συνέταξε την απόφαση.

Στην εν μέρει διαφωνία της, η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ δήλωσε ότι η γνώμη της πλειοψηφίας εφάρμοσε «μια υποβαθμισμένη εκδοχή της ίσης προστασίας» στον αθλητισμό.

Η προσφυγή που ξεκίνησε στο Αϊντάχο προήλθε από μια τρανς γυναίκα, τη Λίντσεϊ Χέκοξ, αθλήτρια δρόμων αντοχής, η οποία την κατέθεσε λίγο μετά τη θέσπιση του νόμου.

Φωτό: Reuters

Η πολιτειακή βουλευτής Μπάρμπαρα Έχαρντ, η οποία εισηγήθηκε τον νόμο που επέβαλε απαγόρευση συμμετοχής στις τρανς γυναίκες, δήλωσε ότι με αυτή τη ρύθμιση «τα αγόρια και οι άνδρες δεν θα μπορούν να πάρουν τη θέση των κοριτσιών και των γυναικών στον αθλητισμό, επειδή αυτό δεν είναι δίκαιο».

Ωστόσο, σε απόφαση εφετείου, μια επιτροπή τριών δικαστών έκρινε ότι ο νόμος του Αϊντάχο παραβίαζε τα συνταγματικά δικαιώματα. Ανέφεραν ότι η πολιτεία απέτυχε να παράσχει αποδείξεις ότι η απαγόρευσή της προστατεύει «την ισότητα των φύλων και τις ευκαιρίες για τις γυναίκες αθλήτριες».

Ο γενικός εισαγγελέας της Δυτικής Βιρτζίνια, Τζέι Μπι ΜακΚάσκι, δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί νίκη της κοινής λογικής και θα δώσει σε όλες τις πολιτείες «τη σαφήνεια και την αυτοπεποίθηση να διασφαλίσουν τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια για τις γυναίκες αθλήτριες σήμερα και για τις επόμενες γενιές».

Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση Human Rights Campaign (HRC), η οποία υπερασπίζεται τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα επέκρινε την απόφαση.

«Αυτή η απόφαση είναι αποκαρδιωτική για τις τρανς αθλήτριες σε μαθητικά και φοιτητικά πρωταθλύματα, οι οποίες αναγκάζονται να μείνουν στο περιθώριο απλώς και μόνο γι’ αυτό που είναι», δήλωσε η πρόεδρος της HRC, Κέλι Ρόμπινσον.

Φωτό: Reuters

Πανηγυρισμοί Τραμπ: «Μεγάλη νίκη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πανηγύρισε την απόφαση και τη χαρακτήρισε «ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε καταστήσει το ζήτημα των τρανς αθλητριών στα γυναικεία αθλήματα, κεντρικό σημείο της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024. Πέρσι, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να απαγορεύσει στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικείες αθλητικές ομάδες σε σχολεία και κολέγια.

Μετά από αυτή την απόφαση, το NCAA, το διοικητικό όργανο για τον πανεπιστημιακό αθλητισμό των ΗΠΑ, απαγόρευσε στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται στα γυναικεία αθλήματα.

Η ΔΟΕ υιοθετεί τη θέση της απαγόρευσης

Οι υποστηρικτές της απαγόρευσης υποστηρίζουν ότι οι τρανς γυναίκες έχουν βιολογικό πλεονέκτημα έναντι των αθλητριών που καταγράφηκαν ως γυναίκες στη γέννηση.

Όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι πρόκειται να περιορίσει τη γυναικεία κατηγορία των ολυμπιακών αθλημάτων σε «βιολογικά» γυναίκες, ανέφερε ότι η ομάδα εργασίας της εξέτασε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα των τελευταίων 18 μηνών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει «σαφής συναίνεση» πως «το ανδρικό φύλο παρέχει πλεονέκτημα απόδοσης σε όλα τα αθλήματα και τα αγωνίσματα που βασίζονται στη δύναμη, την ισχύ και την αντοχή».

Όσοι αντιτίθενται στις απαγορεύσεις υποστηρίζουν ότι αυτές εισάγουν άδικες διακρίσεις εις βάρος των τρανς γυναικών και αμφισβητούν το κατά πόσο υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι οι τρανς γυναίκες και τα τρανς κορίτσια έχουν κάποιο εγγενές πλεονέκτημα.