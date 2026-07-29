Δικαστικό «ναι» στην έκδοση 53χρονου Αλβανού επιχειρηματία - Γιατί καταζητείται και τι φοβάται

Υπέρ της έκδοσης ενός 53χρονου Αλβανού επιχειρηματία στην Αλβανία τάχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Ο καταζητούμενος συνελήφθη με διεθνές ένταλμα τον περασμένο Ιούνιο ενώ βρισκόταν στη χώρα μας για διακοπές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα των αλβανικών αρχών, διώκεται για εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Φέρεται ότι εμπλέκεται στη διακίνηση φορτίου κοκαΐνης.

«Πολιτική δίωξη» υποστηρίζει ο 53χρονος

Ο καταζητούμενος κάνει λόγο για πολιτική δίωξη που κινήθηκε εις βάρος του από το καθεστώς Ράμα καθώς είναι πολιτικός του αντίπαλος. Κατά την ακροαματική διαδικασία ειπώθηκε ότι διατηρεί φιλική σχέση με γιο του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα.

Κατά την απολογία ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, ο 53χρονος είπε ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη για μια γιορτή και ότι του τηλεφώνησαν από τις αρχές της Αλβανίας για να τον ρωτήσουν που βρίσκεται ενώ του γνωστοποίησαν ότι θα κάνουν έρευνα στο σπίτι του στα Τίρανα, όπου διεμένει με την οικογένεια του.

«Είμαι επιχειρηματίας από το 1994 και δραστηριοποιούμαι στην ενέργεια και+ στις υποδομές. Έχω προβλήματα με το αλβανικό κράτος. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε φορά που αναλαμβάνω ένα μεγάλο έργο μου ζητούν από την κυβέρνηση να είναι μέσα κάποιος δικός τους, ως συνέταιρος. Συνέχεια θέλουν να τους κάνω εξυπηρετήσεις. Είμαι στις πρώτες θέσεις του μητρώου επιχειρηματιών που πληρώνουν τους φόρους» ανέφερε.

Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι: «Φοβάμαι πάρα πάρα πολύ. Δεν έχω 100% εμπιστοσύνη στις αλβανικές κρατικές υπηρεσίες. Τα μίντια γράφουν ότι έκανα εξυπηρετήσεις στην αντιπολίτευση και στην Αλβανία, γι' αυτό έπαιρνα μεγάλα έργα».

Η σύλληψη στη Θεσσαλονίκη

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε εκτέλεση του αιτήματός έκδοσης στην Αλβανία και η πρόταση του υιοθετήθηκε από το δικαστικό συμβούλιο. Η σύλληψη, επί ελληνικού εδάφους, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν μέσω του Έλληνα Αστυνομικού Συνδέσμου στην Interpol.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο Αλβανός επιχειρηματίας είχε εισέλθει στη χώρα μας από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και προσήχθη για περαιτέρω έλεγχο.

Παράλληλα, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, επιβεβαιώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων των αρχών της χώρας του, με σκοπό τη σύλληψη και έκδοσή του για αδικήματα που σχετίζονται με συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προερχόμενες, μεταξύ άλλων, από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.