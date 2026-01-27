Δικαστής αποδομεί την κατάθεση του Μπάρον Τραμπ για επίθεση σε φίλη του - Το μήνυμα στους ενόρκους

Ένας δικαστής ζήτησε από τους ενόρκους να αντιμετωπίσουν με προσοχή τη μαρτυρία του μικρότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ σε μια δίκη για μια φερόμενη επίθεση σε βάρος φίλης του.



Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάρον Τραμπ επικοινώνησε με την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου από τις ΗΠΑ, αφού φέρεται να είδε τη φίλη του να «ξυλοκοπείται» κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης πέρυσι.

Σύμφωνα με το BBC, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ένας δικαστής δήλωσε στο Snaresbrook Crown Court ότι η κατάθεσή του θα μπορούσε να είναι «λανθασμένη ή μεροληπτική» λόγω της φιλίας του με τη γυναίκα και προειδοποίησε τους ενόρκους να μη βασιστούν σε αυτήν για την καταδίκη του κατηγορουμένου.



Ο Ματβέι Ρουμιάντσεφ, 22 ετών, κατηγορείται για επίθεση, σωματική βλάβη, δύο κατηγορίες βιασμού, απόπειρα στραγγαλισμού και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς πίεσε τη γυναίκα να αποσύρει τις καταγγελίες της. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Ο δικαστής Μπενθάθαν KC είπε ότι ο Τραμπ δεν είχε καταθέσει υπό όρκο ούτε είχε υποβληθεί σε κατ' αντιπαράσταση εξέταση.



«Αν το είχε κάνει, αναμφίβολα θα μπορούσε να του είχαν τεθεί ερωτήσεις όπως αν είδε καλά τι συνέβη, αν είδε πραγματικά [την καταγγέλλουσα] να δέχεται επίθεση ή αν έβγαλε αυτό το συμπέρασμα με βάση τις κραυγές της», είπε ο δικαστής.



Πρόσθεσε μάλιστα: «Θα μπορούσε επίσης να του είχε τεθεί το ερώτημα αν η αντίληψή του ήταν μεροληπτική επειδή ήταν στενός φίλος με [την καταγγέλλουσα]».

Σημείωσε, δε, ότι τα έμμεσα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη, αλλά οι ένορκοι πρέπει να είναι «προσεκτικοί», καθώς δεν έχουν δοθεί υπό όρκο και «δεν πρέπει να καταδικάσουν τον κατηγορούμενο βασιζόμενοι κυρίως σε αυτά».



Ο Τραμπ επικοινώνησε με την αστυνομία στις 18 Ιανουαρίου του περασμένου έτους, λίγο μετά από μια βιντεοκλήση με το φερόμενο θύμα. «Καλώ από τις ΗΠΑ, μόλις έλαβα ένα τηλεφώνημα από μια κοπέλα, ξέρετε, την χτυπούν», είπε, σύμφωνα με το αντίγραφο της κλήσης που δημοσίευσε η Εισαγγελία.



Σε ένα email που έστειλε στην αστυνομία τον Μάιο, ο Τραμπ είπε ότι αυτό που είδε ήταν «πολύ σύντομο, αλλά εμφανές», προσθέτοντας: «Όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία, δεν έχω κανένα».



Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η αστυνομία δεν έλαβε καμία απάντηση στα email που έστειλε για να διερευνήσει το θέμα.

Η Sasha Wass KC, που υπερασπίστηκε τον κατηγορούμενο, περιέγραψε την καταγγέλλουσα ως «εντελώς αναξιόπιστη μάρτυρα» που ήταν «παράλογα ζηλιάρα» με τον πελάτη της. Είπε ότι η γυναίκα χρησιμοποίησε τη φιλία της με τον Τραμπ, τον οποίο γνώρισε στα social media, ως «τέχνασμα» για να προκαλέσει τη ζήλια του Ρουμιάντσεφ.



Η εισαγγελέας από την πλευρά της ζήτησε από το δικαστήριο να λάβει σοβαρά υπόψη τον «επείγοντα» και «ανησυχητικό» τόνο του Τραμπ στην κλήση προς την αστυνομία.



Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο κατηγορούμενος στραγγάλισε τη γυναίκα το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου 2025, αφού και οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Αργότερα, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και ο Ρουμιάντσεφ συνελήφθη το πρωί της 18ης Ιανουαρίου και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Ρώσος υπήκοος που ζούσε τότε στο ανατολικό Λονδίνο, δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι δύο είχαν συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις και ότι την είχε κρατήσει από τα χέρια για να την εμποδίσει να τον χτυπήσει. Είπε ότι δεν ήταν σίγουρος γιατί απάντησε στην κλήση του Τραμπ, αλλά ότι ίσως ήλπιζε «ότι δεν θα συμπεριφερόταν έτσι μπροστά σε κάποιον άλλο».



Νωρίτερα, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ένιωσε «αναστατωμένος» που εκείνη μιλούσε με τον Τραμπ. Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Προσπαθούσα να της δώσω να καταλάβει ότι αν ένιωθε άσχημα βλέποντας μηνύματα που είχα ανταλλάξει με κορίτσια πριν από 10 χρόνια, ίσως θα μπορούσε να κατανοήσει πώς ένιωθα εγώ όταν εκείνη καθόταν εκεί εκείνη τη στιγμή και έστελνε μηνύματα σε κάποιον άλλο».



Η δίκη συνεχίζεται.