Δίκες - εξπρές πολιτικών: Νομοτεχνική βελτίωση Φλωρίδη και νέος γύρος αντιπαράθεσης με την Ζωή

Νομοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία για τις δίκες - εξπρές των πολιτικών προσώπων, προκειμένου, όπως είπε, να μη μείνει καμία αμφιβολία, κατέθεσε ο Γιώργος Φλωρίδης. Με τη βελτίωση που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρινίζεται πως «ο ιδρυτικός νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, που καθορίζει τις ανακριτικές της αρμοδιότητες, δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή» και πως «τα ανακριτικά δικαιώματα, που έχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, συνεχίζει να τα έχει».



Όπως διευκρίνισε μάλιστα ο υπουργός Δικαιοσύνης: «Θέλω να θυμίσω επίσης, ότι οι ανακριτές, σε όλες τις διαδικασίες, τις υποθέσεις που χειρίζεται η ευρωπαϊκή εισαγγελία, υπάρχουν. Σας θυμίζω την υπόθεση 717. Εκεί δεν έχει ανακριτή; Έχει ανακριτή. Εδώ τι λέμε; Ότι απλώς, ο ανακριτής επειδή αφορά υποθέσεις πολιτικών, έχουμε υποθέσεις για πολιτικούς, θα πρέπει να είναι ένας έμπειρος δικαστής. Αυτός πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής. Και αυτός ορίζεται από την ολομέλεια. Και αν μιλάμε για την ολομέλεια του Εφετείου της Αθήνας ας πούμε, ξέρω γω είναι 250 – 300 εφέτες».



Μάλιστα, ο υπουργός Δικαιοσύνης επικαλέστηκε όσα είχε πει η Λάουρα Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών στο οποίο είχε αναφέρει: «Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά».



Σημειωτέον πως νωρίτερα σήμερα, η Λάουρα Κοβέσι, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης για την προωθούμενη τροπολογία, την οποία και χαρακτηρίζει προβληματική καθώς, όπως υποστηρίζει, αγνοεί τις εξουσίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή.

Φλωρίδης σε Ζωή: Εγώ δικηγόρος είμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω…

Της ανακοίνωσης Φλωρίδη ακολούθησε νέος γύρος αντιπαράθεσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τον διέκοπτε από τα έδρανα. «Εγώ δικηγόρος είμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω…», σχολίασε ο υπουργός, με εκείνη να φωνάζει: «φασίστας είστε!».

Διέκοψε τη συνεδρίαση ο Λαμπρούλης

Ένταση υπήρξε και με τον προεδρεύοντα, βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος μάλιστα διέκοψε για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση προκειμένου να αποφευχθεί επεισόδιο. Ακολούθως στην έδρα ανέβηκε ο έτερος αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάντως εξαπέλυσε νέα, διπλή αυτή τη φορά, επίθεση, τόσο στον Γιώργο Λαμπρούλη, καταγγέλλοντας πως της μίλησε με «σκαιότατο» τρόπο, όσο και στον Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε για «ψυχιατρικοποίηση του πολιτικού λόγου».