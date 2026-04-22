Δίκη 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: «Δεν ρίξαμε εμείς», λέει η σύζυγος του ενός κατηγορούμενου

Η σύζυγος του ενός κατηγορούμενου κατέθεσε στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι το 2017 από αδέσποτη σφαίρα.

Η μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα δεν έριχναν πιστολιές και ότι δεν άκουσε πυροβολισμούς προκαλώντας αντιδράσεις από το ακροατήριο. «Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε γιατί είχα χάσει τους γονείς μου. Εμείς μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου. Όπως είναι το σπίτι μου έχει και άλλα σπίτια δίπλα και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα. Δεν κάναμε εμείς γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι», κατέθεσε μεταξύ άλλων η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου.

Πρόεδρος: Ο δεύτερος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα έριχνε με καραμπίνα;

Μάρτυρας: Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν άκουσα.

Παρόντες και σήμερα στη δικαστική αίθουσα οι γονείς και οι συμμαθητές του Μάριου οι οποίοι ζητούν απόδοση δικαιοσύνης.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Μαΐου.