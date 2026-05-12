Δίκη 3χρονου Άγγελου: Καμία επαφή της μητέρας με τον πρώην σύντροφο - Δάκρυσε η μητέρα της 27χρονης

Συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι εξαιρετικά αυστηρά.



Η πρόσβαση στη δικαστική αίθουσα γίνεται μόνο μετά από σχολαστικό έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της δικαστικής αστυνομίας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας. Ακόμη και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, του πρώην ζευγαριού, αλλά και του βιολογικού πατέρα του παιδιού, υποβάλλονται στους προβλεπόμενους ελέγχους.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το κλίμα παραμένει ιδιαιτέρως βαρύ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 27χρονη μητέρα αποφεύγει συστηματικά να κοιτάξει τον κατηγορούμενο πρώην σύντροφο της.



Από την άλλη ο 45χρονος κατηγορούμενος παραμένει καθισμένος χωριστά, σε διαφορετικό σημείο της αίθουσας, υπό αυστηρή επιτήρηση.

Σε μία έντονα φορτισμένη σκηνή, η μητέρα και η αδελφή της 27χρονης ξέσπασαν σε δάκρυα μόλις την αντίκρισαν. Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να την πλησιάσουν και να την αγκαλιάσουν, ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, δεν τους επετράπη να την προσεγγίσουν. Παράλληλα στο δικαστήριο βρίσκεται και μια γειτόνισσα που την είχε μεγαλώσει και τη στήριζε από μικρή ηλικία, μαζί με άλλους μάρτυρες υπεράσπισης της μητέρας.

Αίτημα για προβολή υλικού από USB

H δικηγόρος της 27χρονης υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο για την προβολή υλικού από στικάκι USB, το οποίο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καταγράφει όλη την πορεία του μικρού Άγγελου μέχρι την άφιξή του στην Κρήτη. Μέσω του συγκεκριμένου υλικού υποστηρίζεται ότι το παιδί δεν έφερε μέχρι τότε ίχνη κακοποίησης, όπως καψίματα, χτυπήματα ή μελανιές.