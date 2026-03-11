Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν - Ποιοι θα οδηγηθούν στη φυλακή
Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης συν 10 έτη επιβλήθηκε στο Γιώργο Ρουπακιά ενώ ποινές 7-10 ετών επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα.
Ποινές 10-13 ετών επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, όπως και πρωτόδικα.
Αναλυτικά:
Νίκος Μιχαλολιάκος 13 έτη
Ηλίας Κασιδιάρης 13 έτη
Γιάννης Λαγός 13 έτη
Χρήστος Παππάς 13 έτη
Ηλίας Παναγιώταρος 13 έτη
Γιώργος Γερμενής 13 έτη
Αρτέμης Ματθαιόπουλος 10 έτη
Ποινές 5-7 ετών επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους 11 πρώην βουλευτές που καταδικάστηκαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αναλυτικά:
Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος 5 έτη φυλάκισης
Μιχάλης Αρβανίτης 5 έτη φυλάκισης
Αντώνης Γρέγος 5 έτη φυλάκισης
Ελένη Ζαρούλια 5 έτη κάθειρξης
Πολύβιος Ζησιμόπουλος 6 έτη κάθειρξης
Παναγιώτης Ηλιόπουλος 7 έτη κάθειρξης
Νίκος Κούζηλος 7 έτη κάθειρξης
Δημήτρης Κουκούτσης 5 έτη φυλάκισης
Νίκος Μίχος 5 έτη φυλάκισης
Κώστας Μπαρμπαρούσης 6 έτη κάθειρξης
Στάθης Μπούκουρας 5 έτη φυλάκισης
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους καταδικασθέντες, η ποινή της ισόβιας κάθειρξης συν 10 έτη επιβλήθηκε στο Γιώργο Ρουπακιά ενώ ποινές 7-10 ετών επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα.
Οι ποινές για τη δολοφονία Φύσσα:
Γιώργος Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη
Γιάννης Καζαντζόγλου: 10 έτη
Γιάννης Άγγος: 9 έτη
Αναστασιος Αναδιώτης: 7 έτη
Γιώργος Δήμου: 7 έτη
Ελπιδοφόρος Καλαρίτης: 9 έτη
Γιάννης Κομιανός: 9 έτη
Κώστας Κορκοβίλης: 9 έτη
Αναστάσιος Μιχάλαρος: 9 έτη
Γιώργος Πατέλης (πυρηνάρχης Νίκαιας): 10 έτη
Γιώργος Σκάλκος: 7 έτη
Γιώργος Σταμπέλος: 9 έτη
Λέων Τσαλίκης: 9 έτη
Νίκος Τσορβάς: 9 έτη
Οι ποινές για την υπόθεση των Αιγύπτιων ψαράδων:
Αναστάσιος Πανταζής (πυρηνάρχης Περάματος): 10 έτη
Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη
Μάρκος Ευγενικός: 6 έτη
Θωμάς Μαρίας: 6
Κώστας Παπαδόπουλος: 7 έτη
Οι ποινές για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση:
Αριστόδημος Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση
Νίκος Αποστόλου: 7 έτη
Χρήστος Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση
Βενετία Πόπορη: 6 έτη
Γιώργος Τσακανίκας: 5 έτη
Ακολουθεί η συζήτηση για τη χορήγηση αναστολής, που θα κρίνει και το πιο σημαντικό από όλα, ποιοι από τους καταδικασθέντες θα οδηγηθούν στη φυλακή. Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, 4 καταδικασθέντες που δεν έχουν φυλακιστεί ποτέ αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελένη Ζαρούλια.