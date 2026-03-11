Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν - Ποιοι θα οδηγηθούν στη φυλακή

Ποινές 10-13 ετών επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, όπως και πρωτόδικα.

Αναλυτικά:

Νίκος Μιχαλολιάκος 13 έτη

Ηλίας Κασιδιάρης 13 έτη

Γιάννης Λαγός 13 έτη

Χρήστος Παππάς 13 έτη

Ηλίας Παναγιώταρος 13 έτη

Γιώργος Γερμενής 13 έτη

Αρτέμης Ματθαιόπουλος 10 έτη



Ποινές 5-7 ετών επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους 11 πρώην βουλευτές που καταδικάστηκαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αναλυτικά:

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος 5 έτη φυλάκισης

Μιχάλης Αρβανίτης 5 έτη φυλάκισης

Αντώνης Γρέγος 5 έτη φυλάκισης

Ελένη Ζαρούλια 5 έτη κάθειρξης

Πολύβιος Ζησιμόπουλος 6 έτη κάθειρξης

Παναγιώτης Ηλιόπουλος 7 έτη κάθειρξης

Νίκος Κούζηλος 7 έτη κάθειρξης

Δημήτρης Κουκούτσης 5 έτη φυλάκισης

Νίκος Μίχος 5 έτη φυλάκισης

Κώστας Μπαρμπαρούσης 6 έτη κάθειρξης

Στάθης Μπούκουρας 5 έτη φυλάκισης



Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους καταδικασθέντες, η ποινή της ισόβιας κάθειρξης συν 10 έτη επιβλήθηκε στο Γιώργο Ρουπακιά ενώ ποινές 7-10 ετών επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα.

Οι ποινές για τη δολοφονία Φύσσα:

Γιώργος Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Γιάννης Καζαντζόγλου: 10 έτη

Γιάννης Άγγος: 9 έτη

Αναστασιος Αναδιώτης: 7 έτη

Γιώργος Δήμου: 7 έτη

Ελπιδοφόρος Καλαρίτης: 9 έτη

Γιάννης Κομιανός: 9 έτη

Κώστας Κορκοβίλης: 9 έτη

Αναστάσιος Μιχάλαρος: 9 έτη

Γιώργος Πατέλης (πυρηνάρχης Νίκαιας): 10 έτη

Γιώργος Σκάλκος: 7 έτη

Γιώργος Σταμπέλος: 9 έτη

Λέων Τσαλίκης: 9 έτη

Νίκος Τσορβάς: 9 έτη



Οι ποινές για την υπόθεση των Αιγύπτιων ψαράδων:

Αναστάσιος Πανταζής (πυρηνάρχης Περάματος): 10 έτη

Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη

Μάρκος Ευγενικός: 6 έτη

Θωμάς Μαρίας: 6

Κώστας Παπαδόπουλος: 7 έτη



Οι ποινές για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση:

Αριστόδημος Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Νίκος Αποστόλου: 7 έτη

Χρήστος Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Βενετία Πόπορη: 6 έτη

Γιώργος Τσακανίκας: 5 έτη



Ακολουθεί η συζήτηση για τη χορήγηση αναστολής, που θα κρίνει και το πιο σημαντικό από όλα, ποιοι από τους καταδικασθέντες θα οδηγηθούν στη φυλακή. Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, 4 καταδικασθέντες που δεν έχουν φυλακιστεί ποτέ αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελένη Ζαρούλια.