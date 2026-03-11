Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένοχοι 37 κατηγορούμενοι, ελαφρυντικά μόνο σε 5 - Ποιοι αντιμετωπίζουν φυλάκιση

Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά οι 37 από τους 42 καταδικασθέντες για εγκληματική οργάνωση, στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Το δικαστήριο αναγνώρισε μόνο σε πέντε κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία 4-1 το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και συγκεκριμένα σε δύο πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση, αλλά και στους Αριστόδημο Δασκαλάκη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις ποινές που θα ανακοινωθούν, με κάποιους εκ των κατηγορουμένων να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο φυλάκισης. Σε αυτούς που αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, το ενδεχόμενο αυτό πλέον έχει σχεδόν εξαλειφθεί, ωστόσο υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι στους οποίους είχε δοθεί αναστολή ως την απόφαση του Εφετείου, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν αυτό το ενδεχόμενο - μεταξύ αυτών η Ελένη Ζαρούλια και ο Στάθης Μπούκουρας.

Μάλιστα, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να διατηρηθούν οι ποινές όλων όπως στο πρωτόδικο δικαστήριο, με εξαίρεση τους 5 που έλαβαν ελαφρυντικό για τους οποίους πρότεινε χαμηλότερη ποινή.

Ο λόγος περνά στους δικηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, που αναμένεται να ζητήσουν την μικρότερη δυνατή ποινή για τους εντολείς τους.