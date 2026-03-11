Breaking news icon BREAKING
NEWS

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθη οδηγός βαν που έσπασε προστατευτικό οδόφραγμα

Ελλάδα Χρυσή Αυγή Δίκη Χρυσής Αυγής Δικαστήρια

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένοχοι 37 κατηγορούμενοι, ελαφρυντικά μόνο σε 5 - Ποιοι αντιμετωπίζουν φυλάκιση

Το δικαστήριο αναγνώρισε μόνο σε πέντε κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία 4-1 το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά οι 37 από τους 42 καταδικασθέντες για εγκληματική οργάνωση, στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Το δικαστήριο αναγνώρισε μόνο σε πέντε κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία 4-1 το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και συγκεκριμένα σε δύο πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση, αλλά και στους Αριστόδημο Δασκαλάκη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις ποινές που θα ανακοινωθούν, με κάποιους εκ των κατηγορουμένων να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο φυλάκισης. Σε αυτούς που αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, το ενδεχόμενο αυτό πλέον έχει σχεδόν εξαλειφθεί, ωστόσο υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι στους οποίους είχε δοθεί αναστολή ως την απόφαση του Εφετείου, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν αυτό το ενδεχόμενο - μεταξύ αυτών η Ελένη Ζαρούλια και ο Στάθης Μπούκουρας.

Μάλιστα, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να διατηρηθούν οι ποινές όλων όπως στο πρωτόδικο δικαστήριο, με εξαίρεση τους 5 που έλαβαν ελαφρυντικό για τους οποίους πρότεινε χαμηλότερη ποινή.

Ο λόγος περνά στους δικηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, που αναμένεται να ζητήσουν την μικρότερη δυνατή ποινή για τους εντολείς τους.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Χρυσή Αυγή Δίκη Χρυσής Αυγής Δικαστήρια

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader