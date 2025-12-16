Δίκη Χρυσής Αυγής: Συγκινημένη η εισαγγελέας μίλησε για τη δολοφονία Φύσσα - «Έπρεπε να τιμωρηθεί...»

Για στοχοποίηση του Παύλου Φύσσα έκανε λόγο στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας, στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

«Ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι μετρ της ψυχολογίας, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι όταν η αλήθεια ακούγεται απίθανη, οι άλλοι θεωρούν πιο λογικό να λες ψέματα». Η εισαγγελέας υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «η Χρυσή Αυγή απαιτούσε από τους πάντες όχι μόνο σεβασμό αλλά υποταγή», αναφέροντας παραδείγματα όπως η εντολή «εγέρθειτο» του βουλευτή Γερμενή προς τους δημοσιογράφους μετά τα αποτελέσματα των εκλογών.

Αναφορικά με τα γραφεία της Χρυσής Αυγής Νίκαιας υποστήριξε ότι «ήταν το ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου, από εκεί ξεκινούσαν και εκεί επέστρεφαν», τα οποία και δρούσαν το 2013.

Η εισαγγελική λειτουργός ξεκίνησε το κεφάλαιο της δολοφονίας του 34χρονου μουσικού, κάνοντας πλήρη καταγραφή της δραστηριότητας της Τοπικής της Νίκαιας, μέλη της οποίας «υπό την εντολή του Λαγού έφεραν εις πέρας την αποστολή».

Η κ. Στεφανάτου δεν εξέφρασε καμία αμφιβολία για το αντικείμενο της «αποστολής» που ανατέθηκε στην ομάδα Χρυσαυγιτών όταν έδρασε τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013.

«Ο Παύλος Φύσσας που τους εξυβρίζει στο διαδίκτυο πρέπει να τιμωρηθεί», είπε.

Κατά την Εισαγγελέα η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν το σοκαριστικό τέλος μίας σειράς βίαιων, αιματηρών περιστατικών που χρεώνονται στην Τοπική της Νίκαιας. Στην πιο ενεργή οργάνωση της Χρυσής Αυγής, «οι μαχαιροβγάλτες που είχε μαζέψει ο Λαγός» ανέφερε η Εισαγγελέας, επικαλούμενη τα λόγια μάρτυρα.



Περιγράφοντας τα όσα προηγήθηκαν τη δολοφονία, η εισαγγελική λειτουργός είπε: «Χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, παρουσία αστυνομίας και με έναρξη με παράγγελμα, 15 Χρυσαυγίτες κάποιοι με κοκάλινα γάντια μηχανής και κράνη, άρχισαν να κυνηγούν την παρέα Φύσσα. Συντεταγμένα δεν μετέβαλαν τη συμπεριφορά τους από την παρουσία αστυνομικών και συνέχισαν προς Π. Τσαλδάρη που ήταν η παρέα Φύσσα και να φωνάζουν "νάτος εκεί είναι". Τότε ο Παύλος Φύσσα φώναξε "τρέξτε" στην παρέα του, προκειμένου να σωθούν αλλά ο ίδιος δεν έτρεξε, πιθανόν για να προλάβουν οι δικοί του να γλυτώσουν».

Όπως τόνισε η Κυριακή Στεφανάτου, «η επίθεση ήταν καταδρομική με εναλλασσόμενες επιθέσεις και ενέδρα. Δεν επεδίωξαν να τον εξοντώσουν, αλλά να τον αποδυναμώσουν μέχρι τη έλευση του Ρουπακιά. Αν το επιθυμούσαν 50 άνθρωποι μπορούσαν να εξοντώσουν τον Π. Φύσσα και την παρέα του, αλλά ήθελαν να τον καθυστερήσουν και εμπόδιζαν τους δικούς του να τον βοηθήσουν παρέχοντας έτσι στο Ρουπακιά όλο το χρόνο για να επιφέρει τα θανατηφόρα πλήγματα».

Η δολοφονία Φύσσα

Η εισαγγελική λειτουργός φάνηκε να συγκινείται δε όταν άρχισε να περιγράφει την προσπάθεια του Π. Φύσσα να απομακρύνει τον Γ. Ρουπακιά και «να μάχεται για τη ζωή του».

Όπως ανέφερε, ο 34χρονος «δεν πρόλαβε να αντιδράσει, καθώς ο Γ. Ρουπακιάς ενεργώντας βάση σχεδίου κινήθηκε κυκλωτικά για να αιφνιδιάσει τον Φύσσα όπως και έγινε. Κατευθύνθηκε κατευθείαν αιφνιδιάζοντας τον Φύσσα ο οποίος ίσως να πίστευε ότι θα βοηθούσε στην εξομάλυνση. Όλοι περίμεναν κάποιον να σώσει το Φύσσα. Στη θέα του Ρουπακιά όμως, άνοιξε ο κύκλος των Χρυσαυγιτών και αγκάλιασε το θύμα και τον μαχαίρωσε. Εντελώς επαγγελματικά και καθόλου τυχαία, είναι πασιφανές ότι είχε εκπαιδευτεί. Δεν είναι τα 20 χτυπήματα που έχουν σε συνηθίσει στα διαπροσωπικά εγκλήματα, ήταν εκτέλεση, επιτέλεση ενός έργου».

Η αγόρευση συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025.