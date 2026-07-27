Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής και τις ενστάσεις

Αύριο, Τρίτη 28 Ιουλίου, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και επί των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Η αυριανή συνεδρίαση είναι η τελευταία πριν από τη θερινή διακοπή των δικαστηρίων για τον Αύγουστο, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η πρόταση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής, επισημαίνοντας ότι ακόμη και στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει πως δεν υπήρξε ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Σύμβαση 717, η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει την κρίση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης είναι διαφορετικά από εκείνα που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Τα αιτήματα αναβολής

Αιτήματα αναβολής, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορούμενων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717.

Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και ο συνήγορος της πρώην προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), υποστηρίζοντας ότι οι παραλείψεις που της αποδίδονται στο κατηγορητήριο σχετίζονται με την εποπτεία της πορείας υλοποίησης της Σύμβασης 717.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας

Η απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων αναβολής και των ενστάσεων ακυρότητας αναμένεται να καθορίσει την πορεία της δίκης πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Μετά την αυριανή συνεδρίαση, η διαδικασία θα διακοπεί για το καλοκαίρι και θα συνεχιστεί με την επόμενη δικάσιμο, η οποία έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.