Δίκη για τα Τέμπη: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στη Λάρισα

Σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία για την αυριανή επανέναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη στη Λάρισα. Σύμφωνα πληροφορίες, έχει εκπονηθεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας που προβλέπει τη διάθεση ισχυρών δυνάμεων τόσο εντός όσο και πέριξ του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις», με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας και την προστασία όλων των παραγόντων της δίκης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει την κινητοποίηση διμοιριών υποστήριξης και ομάδων αποκατάστασης τάξης, οι οποίες θα βρίσκονται σε καίρια σημεία γύρω από το δικαστικό κατάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσία της αστυνομίας εντός της δικαστικής αίθουσας, όπου τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. θα αναδιπλώνονται και θα αυξομειώνονται αριθμητικά ανάλογα με τις ανάγκες και την ένταση της στιγμής, ώστε να παρεμβαίνουν άμεσα εάν απαιτηθεί.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν ομάδες της ΟΠΚΕ, οι οποίες θα έχουν την ευθύνη για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση σοβαρών επεισοδίων. Η διάταξη των δυνάμεων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί ο συνωστισμός και οι εντάσεις που σημειώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του δικαστηρίου

Εκτός της κύριας αίθουσας, αστυνομικοί θα πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή του «Γαιόπολις» για την επιτήρηση ύποπτων κινήσεων και την πρόληψη έκνομων ενεργειών. Το σχέδιο συμπληρώνεται από την έντονη παρουσία της Τροχαίας, η οποία θα αναλάβει τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στους δρόμους πέριξ της εγκατάστασης, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των διαδίκων και των μαρτύρων χωρίς καθυστερήσεις.

Τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας κρίθηκαν επιβεβλημένα μετά τις επεισοδιακές σκηνές της 23ης Μαρτίου, όταν η έλλειψη χώρου και η ένταση μεταξύ των παρευρισκομένων οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή της δίκης. Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τις δικαστικές αρχές της Λάρισας, προσαρμόζοντας το σχέδιο δράσης στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τη μεγέθυνση της αίθουσας και τον περιορισμό της εισόδου μόνο με επίδειξη ταυτότητας.