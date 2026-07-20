«Με εσένα θα ασχολούμαι;»: Ένταση ανάμεσα σε Νίκο Πλακιά και Μαρία Καρυστιανού στη δικαστική αίθουσα

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τη συνεδρίαση της Δευτέρας να σημαδεύεται από νέο επεισόδιο ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων.

Λίγο μετά την επανέναρξη της διαδικασίας, η είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στην αίθουσα του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ αποτέλεσε αφορμή για νέα ένταση με τον Νίκο Πλακιά.

Λεκτική αντιπαράθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε προς τη Μαρία Καρυστιανού σε έντονο ύφος, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς ειπώθηκε.

Η ίδια αντέδρασε εμφανώς ενοχλημένη και απάντησε: «Με εσένα θα ασχολούμαι;», με το περιστατικό να προκαλεί αναστάτωση μέσα στην αίθουσα.

Παραμένει το τεταμένο κλίμα

Το νέο επεισόδιο ήρθε λίγο μετά την ολιγόλεπτη διακοπή που είχε προηγηθεί εξαιτίας άλλης έντασης κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα που επικρατεί στη δίκη.

Παράλληλα, ανέδειξε εκ νέου τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις εντάσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ συγγενών των θυμάτων, την ώρα που η δικαστική διαδικασία για τη διερεύνηση της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη.