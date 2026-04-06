Δικηγόρος οικογένειας Μόλχο: «Απόλυτα εξαϋλωθείσα η Εριέττα» - Η προσφορά των γονέων στη μνήμη της

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, μέσω του συνηγόρου τους, Αντώνη Κουδρόγλου, οι γονείς της Εριέττας Μόλχο, της κοπέλας που είναι η μόνη που δεν βρέθηκε ούτε τρίχα της, ούτε dna της, πόσο μάλλον κάποιο οστό της, στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Οι γονείς της Εριέττας δεν είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην προδικασία.

Στη μνήμη της κόρης τους

Όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, ο πατέρας και η μητέρα της έχουν κάνει σειρά ενεργειών στη μνήμη της κόρης τους.

«Αυτό που είπα και στο δικαστήριο, ίσως περιττό, άλλα όφειλα να το πω για το πώς δρουν οι γονείς της Εριέττας, είναι ότι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη μνήμη της, παροχής έργου προς το δημόσιο συμφέρον.

Έχει δημιουργηθεί υποτροφία για το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η Εριέττα, ολοκληρώνεται η προσπάθεια για τη δημιουργία Έδρας, στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, Τεχνητής Νοημοσύνης, στο όνομα της Εριέττας και θα ιδρυθεί ένα κοινωφελές ίδρυμα στο όνομα της Εριέττας, όπου η πρώτη δραστηριότητα θα είναι σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία, σίτιση, συγγενών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται με την επάρατο νόσο σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Κουδρόγλου σημείωσε κλείνοντας πως και οι τρεις αυτές ενέργειες είναι αξιοθαύμαστες. «Είναι συγκινητική η προσπάθεια αυτών των γονέων, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τον χαμό της μοναχοκόρης τους να ανταποκριθούν σε αυτό που ονομάζεται οικογενειακό καθήκον».