Δίκη για τις υποκλοπές: Ένοχα και τα 4 στελέχη των εταιριών Intellexa και Krikel

Ένοχοι κηρύχθηκαν και οι 4 κατηγορούμενοι, στελέχη των εταιριών Intellexa και Krikel, για την υπόθεση των υποκλοπών.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, άπαντες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι για τρία πλημμελήματα:

της αθέμιτης επέμβασης σε σύστημα αξιολόγησης, τετελεσμένο κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή (για 5 παθόντες) και σε απόπειρα (για 82 παθόντες) της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για 5 παθόντες) και σε απόπειρα (για 82 παθόντες) παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών

Το δικαστήριο επιβάλλει ποινή 126 έτη και 8 μήνες, από τα οποία εκτιτέα τα 8 έτη, με την έφεσή τους να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, άρα δεν θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των κατηγορουμένων για χορήγηση ελαφρυντικών με τον εισαγγελέα να αναφέρει ότι «η ίδια εταιρία συνέχισε τη δραστηριότητα της 23-24 πάρα την αποκάλυψη της δράσης της».

«Ο προφανής σκοπός του κέρδους αποκλείει τη δυνατότητα χορήγησης ελαφρυντικών. Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων έφυγαν από τον κατάλογο αμερικανικών κυρώσεων μόλις το 2025, αλλά να διευκρινιστεί ότι μπήκαν στον κατάλογο διότι η δραστηριότητα τους ενοχλούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Μπορεί να σταμάτησαν να ενοχλούν τους Αμερικανούς αλλά δεν σταμάτησαν τη δραστηριότητα τους στην Ελλάδα», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Το δικαστήριο παράλληλα αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών στην εισαγγελία για σειρά ζητημάτων, με τον εισαγγελέα να αναφέρει ότι η έρευνα που διεξήχθη (σ.σ. από τον Άρειο Πάγο) ήταν εντελώς ελλιπής για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Μετά από πρόταση του εισαγγελέα, θα ερευνηθούν ο κρεοπώλης μέσω της κάρτας του οποίου μολύνθηκε το κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη, επτά επιπλέον στελέχη των Intellexa και Krikel, αλλά και η κατάθεση του Σωτήρη Τριμπάλη στη Βουλή, που είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, αφού είχε παραδεχθεί ότι του έδωσαν τις ερωτήσεις στη Βουλή πριν αυτός καταθέσει. Τέλος θα ερευνηθούν οι παρόντες κατηγορούμενοι και για το αδίκημα της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ.