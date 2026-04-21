Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: «Το αίμα έτρεχε ποτάμι» - Συγκλονίζουν οι γονείς

Μέσα σε φορτισμένη ατμόσφαιρα ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017.

«Ο δράστης πυροβολούσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οποίος πυροβολούσε εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος», κατέθεσε η μητέρα του Μάριου, η οποία είναι δασκάλα στο σχολείο που φοιτούσε ο γιος της και περιέγραψε το συνέβη στη σχολική εορτή που πρωταγωνιστούσε ο γιος της.

«Ο Μάριος και ακόμα ένα παιδάκι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μάριος είχε αγχωθεί. Το άλλο παιδάκι μου λέει πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή. Γυρίζω τη πλάτη μου να του πω να μην στεναχωριέται και ακούω μια φωνή. Ήταν ο Μάριος, έπεσε. Ηταν πεσμένος μπρούμυτα, αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε τι είχε συμβεί, τότε όλοι έλεγαν ότι έπεσε, ζαλίστηκε»,

«Δεν πήγε το μυαλό ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα. Εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι το χτύπησε, γιατί έβλεπα το αίμα να τρέχει από πίσω ενώ ο Μάριος είχε πέσει από μπροστά», κατέθεσε.



Πρόεδρος: Είναι κάτι που γίνεται συχνά στη γειτονιά;

«Οι πυροβολισμοί ήταν καθημερινότητα»

Μητέρα Μάριου: Οι πυροβολισμοί ήταν συχνοί πάντα και συνεχίζουν να είναι όλη την ημέρα, μπορεί να ξεκινήσει τη μια μέρα και να τελειώσει μετά από ένα 24ωρο. Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα. Ξέραμε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Έβρισκαν όλοι βολίδες στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στο πόδι παιδιού την ώρα που περπατούσε.



Μάθαμε την άλλη μέρα στις 10:00 το πρωί μας ενημέρωσαν ότι ήταν από βολίδα. Πριν από εμάς το έμαθαν τα κανάλια.

Έγιναν πολλά λάθη. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν.

Στο ίδιο μήκος κύματος και φορτισμένος συναισθηματικά κατέθεσε και ο πατέρας του Μάριου Σουλούκου.

«Δεν υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές»

«Δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, μόνο να περνούν αυτοί καλά. Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. Τέλος, είναι σίγουρο. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να έριχναν οι άλλοι και να μην έριχνε ο κύριος, αυτός το ξεκίνησε πρώτος, είναι ο κύριος του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψη μου».

Νωρίτερα, ο πατέρας του μαθητή είχε περιγράψει τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της σχολικής εορτής.

«Τα παιδάκια ήταν όλα στη σειρά. Ο Μάριος στεκόταν όρθιος. Κάποια στιγμή άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει ένα γιατρό. Πήγα τροχάδην κοντά του, έλεγαν πως θα ζαλίστηκε και έπεσε κάτω, αλλά η σύζυγος μου, μου έλεγε ότι το παιδί είναι σοβαρά, πως το παιδί κάτι το έχει χτυπήσει από πάνω, έχει αίματα. Πήγα κοντά έψαξα δεν είχε κάτι», ανέφερε ο μάρτυρας.



Πρόεδρος: Πότε μάθατε από τι έφυγε το παιδί;



Πατέρας Μάριου: Ρωτούσαμε, γιατρέ από πού είναι τα αίματα; Πέρασαν οι νοσοκόμες από μπροστά μας με ένα σεντόνι και η μητέρα του μου λέει, Θανάση το παιδί έφυγε...



Ο Θανάσης Σουλούκος υποστήριξε πως ακόμα και τώρα, εννέα χρόνια μετά τον χαμό του γιου του στην περιοχή του Μενιδίου Ρομά εξακολουθούν να πυροβολούν στον αέρα.



«Συνέχεια, κάθε βράδυ παίρναμε στην Αστυνομία. Σφαίρες, σφαίρες παντού, στις ταράτσες...

Είχαμε και περιστατικό με ένα κοριτσάκι σε νηπιαγωγείο, χτύπησε στο μάγουλο. Ακόμα και σήμερα κάθε βραδύ πυροβολούν από τις 10 μέχρι το πρωί». Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις αστυνομικών.

Ο άτυχος μαθητής Ε' Δημοτικού τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ βρισκόταν στη γιορτή του σχολείου του μπροστά στα μάτια των γονέων του και των συμμαθητών του. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.