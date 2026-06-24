Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Η «αόρατη αναπηρία» της μητέρας - «Η Ρέα πάγωνε κι έκλαιγε»

Στην εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης έχει εισέλθει η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση κακοποίησης και θανάτου του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη.

Στο ΜΟΔ Ηρακλείου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης για τη μητέρα, ψυχολόγος η οποία είχε εξετάσει την 27χρονη στη διάρκεια μιας συνεδρίας 2,5 ωρών και στο πλαίσιο ψυχομετρικής διαδικασίας. Η κατηγορούμενη υπεβλήθη σε τεστ νοητικής επάρκειας και είχε αποδειχθεί ότι ο δείκτης νοημοσύνης της ήταν πολύ χαμηλός, στο 63.

«Ένα άτομο με αυτό το δυναμικό νοητικό επίπεδο, δυσκολεύεται συνήθως», ανέφερε η μάρτυρας, «να κατανοήσει σύνθετες λεκτικές έννοιες, να αντιληφθεί έναν κίνδυνο, να οργανώσει και να επιλύσει καταστάσεις». Ερωτήθηκε, επίσης, αν η κατηγορούμενη αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Η ψυχολόγος απάντησε πως το ερώτημα είναι «πώς αντιλαμβάνεται η 27χρονη την πραγματικότητα».



Ακόμη, ερωτήθηκε αν τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης μπορούν να αναπτύξουν κακοποιητική συμπεριφορά και απάντησε πως «όλοι μπορούν».

Η «αόρατη αναπηρία»

Από την πλευρά της, η δεύτερη μάρτυρας που είχε υπάρξει καθηγήτρια της 27χρονης, ανέφερε, όπως διαβάζουμε στο cretalive, πως ήρθε να μιλήσει στο δικαστήριο «για την αόρατη αναπηρία της Ρέας». Είπε πως υφίστατο bullying ακόμα και σε τμήμα ένταξης και εξήγησε πως το πρόβλημά της ήταν ότι δεν μπορούσε να αλληλεπιδράσει με τα άλλα παιδάκια. Πρόσθεσε, δε, όταν τύχαινε να γίνει παρατήρηση σε κάποιο άλλο παιδί, η κατηγορούμενη «πάγωνε», γέμιζαν με δάκρυα τα μάτια της και ήθελε να εξαφανιστεί. Όσον αφορά στον σχολικό εκφοβισμό που δεχόταν, δεν αντιδρούσε ποτέ και δεν ήταν επιθετική.



Ακόμη η εκπαιδευτικός ανέφερε «υπάρχουν παιδιά που έχουν σοβαρές αναπηρίες και δεν τα βλέπει η κοινωνία. Καλό είναι να σκύψουμε πάνω απ´ αυτά».

«Εφεύρημα», είπε ο συνήγορος του 44χρονου

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου ανέφερε ότι αμφισβητεί τα όσα περιγράφονται για τη νοητική κατάσταση της Ρέας, υποστηρίζοντας ότι τα θεωρεί «εφεύρημα» για λόγους υπερασπιστικούς.



Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα ώστε να προσκομιστεί από τη γραμματεία των φυλακών Κορυδαλλού ο πειθαρχικός φάκελος της 27χρονης μητέρας του Άγγελου. Η εισαγγελέας της έδρας επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος.

«Φρόντιζε και αγαπούσε το παιδί της»

Στη συνέχεια, κατέθεσε μια φίλη της οικογένειας της κατηγορούμενης. Όπως είπε η μάρτυρας, είχε δεθεί με τη μητέρα της 27χρονης επειδή και οι δύο είχαν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σημείωσε πως από το 2023 είχε ζήσει από κοντά τη Ρέα με τον μικρό Άγγελο. «Ποτέ δεν χτυπούσε το παιδί, το έβαζε όμως τιμωρία και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πολύ σωστή. Έζησα τον Αγγελάκο που πήγαινε στο σχολείο… Έβαζε τα παπουτσάκια του, την μπλουζίτσα του… Δεν θα ερχόμουν εδώ αν δεν είχα ζήσει τη Ρέα και έβλεπα πώς φρόντιζε και αγαπούσε το παιδί της» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η πρόεδρος απευθυνόμενη στη μάρτυρα ρώτησε γιατί η μητέρα δεν πήρε το παιδί να φύγει με τη μάρτυρα να απαντά πως η Ρέα ενεργούσε πάντα με καθοδήγηση και αυτή την καθοδήγηση της την έδινε η μητέρα της. Όταν ήρθε στην Κρήτη, όπως είπε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και η μητέρα της δεν ήξερε πού έμενε ακριβώς. «Ξέρω από τη μητέρα της» είπε ακόμη ότι «η Ρέα είχε ζητήσει βοήθεια οικονομική για να φύγει αλλά δεν τη βοήθησε εκείνος. Την είχε πάρει τηλέφωνο από το κινητό του 44χρονου».