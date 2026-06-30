Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η πρόεδρος του ΜΟΔ Ηρακλείου ανακοίνωσε την ετυμηγορία της Έδρας στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο, του οποίου ο βίαιος θάνατος και η μαρτυρική ζωή συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το cretalive, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την 27χρονη μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο Χριστόδουλο, τον τότε φίλο της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.



«Ο Άγγελος βλέπει από εκεί που είναι»

Είχε προηγηθεί η σκληρή αγόρευση της εισαγγελέα της Έδρας, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων και την επιβολή παραδειγματικής τιμωρίας.

«Ο μοναδικός που δεν έχει καμία υπεράσπιση είναι ο μικρός Άγγελος», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός. Περιέγραψε συνθήκες διαβίωσης που –όπως είπε– δεν κάλυπταν ούτε τις βασικές ανάγκες του 3χρονου, ενώ σημείωσε ότι δεν υπήρχαν ακόμη και βασικά είδη φροντίδας.



Παράλληλα, επισήμανε ότι το ζευγάρι δεν εργαζόταν, ενώ αναφέρθηκε και στις μαρτυρικές καταθέσεις, κάνοντας λόγο για μάρτυρα που παρέμεινε συνεπής στην αρχική του κατάθεση και είχε περιγράψει τον 44χρονο με ιδιαίτερα αρνητικούς χαρακτηρισμούς.

Κεντρικό σημείο της αγόρευσης αποτέλεσαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία –όπως υποστήριξε– αποτυπώνουν τη βαρύτητα της κακοποίησης. «Ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στη μητέρα του παιδιού, σχολιάζοντας ότι ο 3χρονος «βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε».

