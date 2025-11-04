Δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους επικεφαλής των Λιμεναρχείων Χαλκίδας και Ερέτριας

Ποινική δίωξη στους πρώην επικεφαλής του Λιμεναρχείου Χαλκίδας και Ερέτριας, που ήταν επικεφαλής των εν λόγω τμημάτων κατά τον Ιανουάριο του 2021, όταν δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο Σήφης Βαλυράκης, ασκήθηκε από την Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (σ.σ. στρατοδικείο δεύτερου βαθμού).

Τα αδικήματα για τα οποία διώκονται οι δύο άνδρες είναι αυτά της απόπειρας υπόθαλψης εγκληματία και της ψευδούς βεβαίωσης, διότι όπως αναφέρουν οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας Βαλυράκη, φέρονται να επιχείρησαν να αλλάξουν την κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, που είχε κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια.

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εν εξελίξει δίκη για τη φερόμενη δολοφονία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, κάνουν λόγο για εξέλιξη που ρίχνει φως στις «παρακρατικές και παραθεσμικές μεθοδεύσεις» που έχουν λάβει χώρα στην υπόθεση, για την οποία η οικογένεια Βαλυράκη από την πρώτη στιγμή μιλά για πλημμελή έρευνα των αρχών.

«Στελέχη του λιμεναρχείου επιχείρησαν με μεθοδικό τρόπο να αμφισβητήσουν τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα, χάλκευσαν ψεύτικη δήλωση και πίεσαν να ανακαλέσει και να δηλώσει αναληθώς ότι δεν ήταν αυτόπτης. Τεκμηριώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας Βαλυράκη και αναδεικνύει τις ευθύνες του τότε εισαγγελέα Χαλκίδας" ανέφεραν οι συνήγοροι και πρόσθεσαν ότι "αντί για την ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας οργανώθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση αποπροσανατολισμού και συγκάλυψης».

Οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες εξακολουθούν να αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.